L'Ajuntament de Manresa obre les preinscripcions al Pla de Transició al Treball

Dilluns vinent s'obre el període de preinscripcions per al curs 2020-2021 per al Pla de Transició al Treball (PTT) de l'Ajuntament de Manresa. Aquestes es faran de forma telemàtica i, en cas de necessitat, es podran fer de manera presencial a l'institut de referència: l'INS Lacetània, sempre amb cita prèvia.

El Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa ha habilitat dues vies per fer arribar dubtes, aclariments o dificultats que puguin sorgir tant en relació al programa com a l'hora de fer el tràmit. Els tutors del curs respondran les consultes al correu a8960022@xtec.cat i/o al telèfon 608.32.90.64.

El PTT és un programa que s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys i que no disposen del graduat en ESO, però que tenen interès a seguir-se formant o bé introduir-se en l'àmbit laboral.

Al llarg d'un curs acadèmic els alumnes reben assessorament, atenció i orientació personalitzada, així com recursos per a la tornada al món educatiu o bé per a la iniciació al món laboral. Té una durada de 1.000 hores, de les quals 615 són de formació professionalitzadora.