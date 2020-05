L'atenció de pediatria de primària torna dilluns a la normalitat a Manresa

A partir de dilluns vinent es recuperarà certa normalitat en l'atenció de pediatria als centres de primària de Manresa. L'activitat pediàtrica tornarà al CAP de les Bases de Manresa i al de la Sagrada Família. Però només la programada amb cita prèvia. Entre altres coses per vacunar els infants. Les visites urgents o espontànies es continuaran centralitzant al CAP Bages com fins ara. També s'hi afegirà, en aquests supòsits, el CAP de les Bases, que gestiona la Fundació Althaia.

Segons van fer públic ahir l'Institut Català de la Salut (ICS) i la pròpia Fundació Althaia, les dues institucions es tracta d'un pla per retornar progressivament a la situació d'abans de l'emergència sanitària que s'ha acordat de forma coordinada i que forma part del procés de desescalada ara que la pressió de la Covid-19 ha baixat.

A partir de dilluns, doncs, es recupera el funcionament habitual de l'atenció de l'àrea de pediatria sempre que sigui amb cita prèvia. Els equips gestionats per l'ICS, el CAP Bages en el cas de tot el sector de plaça Catalunya, i el CAP Sagrada Família, atendran visites presencials. En el cas que no s'hagi concertat amb antelació o es tracti d'un assumpte urgent caldrà trucar al CAP de referència, que valorarà el cas, i si fa falta una consulta mèdica presencial es derivarà cap el CAP Bages.



Primer, trucar sempre

Tant per a les visites programades com per a les urgents primer caldrà trucar al centre de referència. En el cas del CAP Bages al 93 874 84 17; i a la Sagrada Família al 93 874 78 13. Un professional de pediatria valorarà com fer l'atenció: a través d'una trucada telefònica, per comunicació digital, amb una videoconferència o si pot ser presencial. Si el cas és urgent, es derivarà directament a la visita presencial al CAP Bages, que és on se centralitzaran aquest tipus d'atenció.

L'ICS adverteix que si algun usuari s'adreça presencialment al CAP Sagrada Família sense cita prèvia per fer una consulta espontània també se l'adreçarà al CAP Bages.

Per la seva banda, el CAP de les Bases centralitzarà l'activitat pediàtrica del propi centre de primària de les Bases, la del Barri Antic, que també gestiona la Fundació Althaia, així com els consultoris locals de Sant Salvador de Guardiola i del Calvet. A partir de dilluns, s'atendrà la població pediàtrica de referència d'aquestes dues àrees bàsiques de salut tant pel que fa a les visites programades com les urgents.



Vacunacions

Totes les visites per a controls o vacunacions es faran amb cita prèvia. La fase 1 preveu que es programin, preferentment, infants menors de 4 anys. A mesura que s'avanci en les fases s'anirà recuperant la normalitat. Igual que en el cas dels centres que gestiona l'ICS, en casos urgents primer caldrà trucar al centre de referència (Les Bases: 93 877 22 22; i Barri Antic, 93 874 41 00), perquè en faran una valoració i determinaran com s'ha de fer l'atenció. Només si es tracta d'un cas urgent està indicat anar al CAP les Bases. Qui vagi al del Barri Antic es derivarà cap a l'altre centre.

ICS i Althaia recorden que tot i que la Covid està en retrocés, cal extremar les mesures d'higiene i precaució a l'hora d'anar a un centre de primària, on cal accedir amb mascareta. Hi ha punts de controls a les entrades i es potencies les visites telemàtiques.