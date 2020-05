El PSC afirma que el superàvit municipal real no és d'1,3 milions sinó de 250.000 euros

El portaveu del grup municipal del PSC va afirmar en el ple municipal celebrat dijous a la tarda que malgrat que l'equip de govern d'ERC i Junts per Manresa va anunciar un superàvit de tancament de caixa del darrer pressupost d'1,3 milions, en realitat seria de 252.000 euros.

Segons el polític socialista, en el moment en què es va tancar la liquidació del pressupost 2019, el passat mes de març, es va fer públic per part de l'equip de govern com a superàvit 1,3 milions.

Però, sempre segons el portaveu socialista, «hem de constatar que un cop assignades les despeses autoritzades però que encara no havien generat el reconeixement de l'obligació, i també les que es diuen de finançament afectat, resulta que el resultat de l'exercici anterior real no és d'un superàvit de 1,3 milions d'euros, sinó, només de 252.000 euros».



«Això és bo que se sàpiga»

Per al portaveu del grup municipal del PSC, fer pública aquesta situació «té rellevància».

Segons va afegir, aquesta rellevància rau en el fet que quan es va explicar que l'Ajuntament de Manresa dedicaria al Pla de Reconstrucció Covid -de mesures per pal·liar els afectes de la crisi sanitària i la posterior crisi econòmica sobre la població- la part del superàvit que es pogués, «a algú li podria haver quedat la sensació que li podríem dedicar una bona part del 1,3 milions -el superàvit anunciat als mitjans de comunicació- i el que realment podrem dedicar és, en tot cas, una bona part de 252.000 euros».

Per tant, González va considerar necessari deixar constància «que actualment, tenim autoritzat poder dedicar del superàvit de 2019 a la lluita contra la Covid, uns 50.000 euros, i si les reivindicacions fetes per tot el municipalisme al Govern de l'Estat surten efecte, com esperem, li podríem dedica uns 200.000 més».

En tot cas, va afirmar que cal tenir ben present que la part més substancial «de tots els diners que dedicarem al Pla de Reconstrucció, l'haurem de gestionar amb estalvi del pressupost de l'Ajuntament de Manresa d'aquest 2020, i que això és bo que se sàpiga perquè significarà sacrificis que els manresans i manresanes han de saber que haurem de fer».