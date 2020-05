Sorprenent reducció de contagis i morts acumulats a les estadístiques

Tant el nombre acumulat de contagis comprovats com el de morts per la Covid-19 a la regió sanitària de la Catalunya Central es van reduir en les estadístiques de la Generalitat corresponents a dimecres passat, en relació amb les del dia anterior, segons es detecta quan es comparen els informes oficials corresponents.

Això no és lògic, ja que la xifra de casos acumulats és la suma de tots els casos de tots els dies des del principi del recompte, i per tant mai no pot reduir-se. O creix amb la incorporació de nous casos, o es queda com estava si un dia no se'n sumen de nous.

Però en l'informe corresponent a les dades del 20 de maig, publicat l'endemà, el departament de Salut diu que els casos positius acumulats a la regió són 5.717, mentre que en les dades corresponents al dia anterior, 19 de maig, n'havien estat 5.813. Una diferència de 96 casos desapareguts d'un dia per l'altre.

Igualment, en les dades del dia 20 els casos de morts són 790, mentre que en les del dia anterior n'eren 800. Deu defuncions que han deixat d'existir.

En les dades corresponents al dia 21, comparades amb les del dia 20, es tornen a registrar increments, que és el normal per la raó que hem dit al principi.