Manresa ha frenat aquesta diumenge el degoteig de morts en els hospitals

Zero morts. Els hospitals de Manresa no han registrat aquest diumenge cap nova defunció i per tant la xifra de víctimes es manté en 233 després dels dos morts de dissabte. A l'Hospital de Sant Andreu hi ha 19 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament i cap pacient ha rebut l'alta a domicili. Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés. D'altra banda, aquest diumenge hi ha dos treballadors de l'Hospital de Sant Andreu que es troben a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

Pel que fa els centres d'Althaia, aquest diumenge hi ha quatre pacients confirmats ingressats, la mateixa xifra que dissabte. El nombre total d'altes a pacients des que ha començat la pandèmia es de 996.