Manresa farà accions virtuals el Dia Mundial de la Salut de les Dones

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona han programat accions virtuals per commemorar el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que s'escau el 28 de maig. L'objectiu «és fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, fomentar accions positives per afavorir-la i reivindicar el compromís de les administracions amb aquests objectius», segons fonts del consistori manresà.

Entre el 25 i el 31 de maig es difondran píndoles informatives a les xarxes socials sobre la salut de les dones.

Els temes seran la identificació d'una cardiopatia isquèmica en les dones, el càncer de mama, el dolor, la menstruació, la menopausa i els beneficis del riure. El dia 28, jornada en la qual es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, es dedicarà a la sexualitat i al plaer femení.