Manresa incrementa avui fins al 70% el servei de bus urbà

El bus urbà de Manresa incrementarà a partir de dilluns fins al 70% del servei que era habitual abans de la crisi. Totes les línies de dilluns a dissabte funcionaran amb l'horari de servei que abans de la crisi estava indicat per als dissabtes.

-La línia 1 (que dona cobertura als barris de la Balconada, Cal Gravat, Sagrada Família i connecta també la zona dels Trullols amb el centre de la ciutat) oferirà freqüències d'entre 15 i 20 minuts durant tot el dia. És un bus més respecte del servei que hi ha hagut des de l'inici de l'estat d'alarma.

-Les línies 3, 4 i 5 (Mion-Plaça Catalunya, Font- Valldaura i zona del Congost, Sant Pau-Viladordis- Guix-Pujada Roja) havien passat a tenir freqüències de dues hores i, a partir de dilluns, passaran a freqüències de 30, 20 i 60 minuts respectivament, i a recuperar, en aquest cas, el servei que tenien els dissabtes abans de la crisi.

-La línia 2 (La Parada) manté freqüències de 20 minuts i la línia 8 (Perimetral) també es manté amb freqüències de 30 minuts.

-Pel que fa als festius, es recupera tot el servei de les línies 6 i 7, que connecten la majoria de barris de la ciutat amb el centre, amb freqüències d'una hora de les 8.10h fins a les 20.40h. No hi haurà servei de la línia 8 en festius.

El 100% del servei a Berga

El servei de bus de Berga restableix avui l'horari habitual i hi haurà 26 trajectes, de dilluns a divendres, i 8 trajectes els dissabtes feiners. El servei estarà en funcionament de les 7.30 a les 20.30h, de dilluns a divendres laborables, i de 9 a 13 h els dissabtes. Hi haurà mesures per evitar contagis.