Althaia s'acosta al miler d'altes a malalts que han aconseguit superar la Covid-19

Jornada sense morts als centres assistencials manresans a causa de la Covid-19. Althaia va donar ahir una nova alta que situa la xifra total en 997, que sumades a les 44 de l'Hospital de Sant Andreu donen un total de 1.044.

Althaia mantenia ahir el mateix nombre de pacients ingressats amb el positiu confirmat, 4, i la xifra de víctimes mortals continuava sent 170.

Ahir, hi havia 11 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

Vuit persones que havien estat positiu en Covid-19 van donar negatiu i van ser traslladades fora de la unitat d'aïllament.

Ahir cap persona va rebre l'alta a domicili ni hi va haver cap nou ingrés.

Durant les 24 hores anteriors no va morir cap persona ingressada a causa de la malaltia i el nombre de víctimes es mantenia en 63.

D'altra banda, ni hi havia cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu que fos positiu de Covid-19.El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 7 de la tarda d'ahir a les 7 de la tarda del dia anterior.

A banda de les 1.041 altes que sumen les dues fundacions assistencials donades a persones que han superat la malaltia, el nombre de morts acumulat és de 233 i hi havia un total de 15 ingressats positius.



Ingressats de gravetat

El departament de Salut de la Generalitat va informar ahir que a Catalunya hi ha hagut un total de 65.060 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2.

D'altra banda, hi ha un total de 226.759 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i a les que no s'ha fet una prova PCR o se n'ha fet i ha esdevingut negativa

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, 4.016 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 205.

A més, 2.700 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 37.180 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, 13.769 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 36.513 són casos sospitosos.

Les funeràries han declarat 11.848 defuncions amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 6.619 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.928 a una residència i 774 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.



Més dades rectificades

L'últim balanç de l'impacte del coronavirus a Espanya fet públic ahir pel Ministeri de Sanitat redueix el total de morts per la Covid-19 a 26.834, 1.918 menys en relació amb la xifra notificada diumenge.

Espanya va sumar ahir 50 morts per Covid-19 el que suposa un descens en relació als 70 de diumenge i se situa en línia amb les xifres dels últims dies de la setmana passada, segons les últimes dades publicades pel ministeri de Sanitat.

Pel que fa als casos confirmats com a positius per coronavirus, el govern espanyol també rectifica el total i el redueix en 372, ja que ara xifra en 235.400 els contagiats. D'aquests, 132 són casos diagnosticats el dia previ i 3.121 en els últims set dies.

«Les discrepàncies que puguin aparèixer en relació amb les dades de casos totals notificats prèviament són resultat de la seva validació per les comunitats autònomes i a la transició a la nova estratègia de vigilància», explica la nota del ministeri de Sanitat, que avisa que «aquesta discrepància podria persistir encara diversos dies».