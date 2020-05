La campanya «Aquesta crisi que la paguin els rics» ha fet parada a la plaça Sant Domènec de Manresa

Una setantena de persones han participat en la concentració a la plaça Sant Domènec de Manresa per reclamar que els efectes econòmics de la pandèmia no recaiguin en les classes populars.Els assistents,respectant escrupolosament les mesures de seguretat,duien cartells amb lemes com "El virus és el capitalisme " o bé "Retallar la sanitat mata". Tot plegat, amb la campanya que porta per nom "Aquesta crisi que la paguin els rics" .