Una cinquantena d'independentistes es concentren a la plaça de l'Ajuntament de Manresa

Els independentistes amb els cartells alçats amb lemes com: «un estat que prioritzi les persones i no els diners» | Jordi Morros

Una cinquantena de persones han participat a la concentració convocada per l'ANC a la plaça de l'Ajuntament de Manresa. Ha sigut silenciosa,amb tímids crits d'independència al final i que ha acabat després de 10 minuts amb aplaudiments. Els assistents duien cartells que convidaven la gent a imaginar-se un estat que prioritzi les persones i no els diners,entre altres lemes. És la primera concentració independentista des que hi ha l'emergència sanitària