Crida a participar en la donació de menjar per a la plataforma d'aliments arxiu particular

La Fundació del Convent de Santa Clara i l'Ajuntament de Manresa van posar en marxa dilluns de la setmana passada una campanya per recollir menjar als supermercats destinat a la plataforma d'aliments per fer front a l'augment de les persones derivades pels Serveis Socials que en depenen. Ahir, una setmana després de l'inici de la campanya, sigui pel que sigui, encara no s'havia aconseguit massa menjar. La directora de la fundació, sor Lucía Caram, va fer una crida a participar-hi. Hi col·laboren trenta establiments de les cadenes Bon Preu i Esclat, Bonarea (Àrea de Guissona), Caprabo, Carrefour, Consum, Llobet, Plus Fresc i Roges i, d'entrada, s'allargarà una setmana més. Es demana arròs, pasta, sucre, mongetes cuites, bolquers, cereals infantils (farinetes), potets de menjar infantil, cacau soluble i cereals. A la foto, una ciutadana posant menjar en una caixa per fer la donació. Voluntaris de la fundació en fan la recollida regularment. - G.C.