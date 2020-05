Una mirada als escenaris de Sant Joan de Déu transformats per la pandèmia

L'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa s'ha hagut de fer un vestit a mida per fer front al coronavirus. Passat el pic més crític, Regió7 ha pogut accedir a les dependències on s'atenen els malalts pel virus ara que la situació s'ha anat normalitzant.

L'estructura d'Althaia, que inclou Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica Sant Josep, expliquen fonts de la fundació sanitària, ha permès disposar dels espais necessaris per adaptar-se al dramàtic increment de la demanda assistencial generat per la pandèmia, amb l'organització d'unitats d'hospitalització en els tres edificis.

En el moment més crític, Althaia va multiplicar per cinc la capacitat per atendre pacients crítics. A l'UCI es va passar de vuit llits a vint. A més, per donar-hi resposta, va adaptar espais del bloc quirúrgic com l'àrea de reanimació (REA) i alguns quiròfans amb 25 llits més. Va saltar dels vuit esmentats a més de 40.

També ha estat important l'ampliació en l'àmbit de semicrítics, s'ha triplicat la capacitat amb l'àrea d'observació d'urgències (14 llits) i l'Hospital de Dia polivalent (fins a 30).

En el cas del servei d'Urgències, on ha augmentat molt la complexitat dels casos atesos, posen en relleu que s'ha beneficiat de l'ús responsable dels recursos sanitaris per part de la ciutadania, la qual cosa han reclamat sovint els professionals que, no cal dir-ho, han estat la pedra angular per fer-ho rutllar tot; i no només el personal sanitari, també l'administratiu, informàtic, de manteniment, neteja, farmàcia, compres...