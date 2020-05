Mor als 57 anys Lluïsa Albaladejo, tot un exemple de la lluita contra el càncer

Ahir es va celebrar el comiat de Lluïsa Albaladejo Ferrer, que va morir als 57 anys a causa d'un càncer que tenia feia anys. Veïna del Pont de Vilomara i Rocafort, Albaladejo va lluitar fins al final contra la malaltia.

L'Associació d'ajuda mútua i lluita contra el càncer de mama L'Olivera de Manresa, amb la qual havia col·laborat la finada, la va recordar com una persona «alegre, positiva, comunicativa, coratjosa» i algú capaç «d'entomar la malaltia estimant intensament la vida». Així va quedar reflectit en el llibre escrit per la periodista Aina Font Flors damunt la taula, que explicava la lluita d'Albaladejo per sobreviure a sis càncers. Al cicle de xerrades TedX Manresa de l'any passat també va explicar-hi la seva experiència amb un discurs carregat de vitalitat i humor.