Nova concentració de protesta de treballadors de la Fundació Althaia

Treballadors de la Fundació Althaia han tornat a concentrar-se avui a les portes del centre per a denunciar i demanar que es corregeixin "les deficiències de gestió que l'empresa ha tingut al fer front a la crisi del coronavirus". Entre altres peticions, els professionals volen posar sobre la taula de negociació d'un document que estableixi les bases d'actuació pel que fa al personal en possibles futurs brots de la malaltia infecciosa.

El Sindicat d'Infermeria SATSE, junt a les altres organitzacions sindicals que formen part dels quatre Comitès d'Empresa de la Fundació, van presentar la setmana passada un document amb quinze punts. "Hem vist el que no ha funcionat i volem que s'aprengui dels errors" expliquen els representants de la Infermeria a la Fundació.



Protecció i ràtios

Una part important del text presentat fa referència a la seguretat de treballadors i usuaris. Entre altres peticions, els sanitaris volen un compromís per part de l'empresa per a que "hi hagi un subministrament suficient i adequat d'Equips de Protecció Individual" i que es realitzin proves a tot aquell que hagi entrat en contacte amb els contagiats o presenti símptomes.

D'altra banda, els representants dels treballadors demanen l'adequació dels ràtios sanitari/pacient COVID, ja que consideren que en alguns centres de la Fundació "han estat insuficients". Com a exemple posen la diferència de criteri entre l'hospital Sant Joan de Déu on cada infermera ha tingut a càrrec seu una desena de pacients, mentre que en altres s'ha arribat a la vintena.

Una altra demanda relativa a la prevenció és la compra (o renting) de vehicles d'empresa per a fer les visites domiciliàries a primària. Ja fa anys que les infermeres volen una solució per als seus desplaçaments, ja que els vehicles privats no son adequats pel transport de mostres o material sanitari. "No pot ser que utilitzem el nostre cotxe familiar per atendre pacients, menys quan hi ha la possibilitat d'una malaltia infecciosa i d'elevada capacitat de contagi com és el COVID" expliquen les representants de SATSE. Si bé és cert que l'empresa ha llogat vehicles durant la crisi, els representants dels treballadors volen que "aquests cotxes es mantinguin d'ara en endavant, per fer la nostra feina habitual i en previsió de nous brots".



Evitar rebaixes



Altres punts del document pretenen "evitar que en moments d'intensa feina en els que el professional posa la salut de la població per davant de qualsevol altra cosa, s'apliquin rebaixes vergonyes". Les representants de SATSE apunten qüestions com l'anomenat "personal de retén" o els professionals que l'empresa envia a casa durant uns dies per poder comptar amb persones sanes si els altres s'infecten. "Aquestes persones ni han sol·licitat vacances, ni han pres cap decisió en aquest sentit, simplement se'ls hi ha imposat no venir a treballar durant uns dies i se'ls hi diu que les hores les hauran de tornar a l'empresa" expliquen les infermeres.

A més, les representants del Sindicat d'Infermeria SATSE volen que les hores extraordinàries realitzades durant els brots, les que ja s'han començat a anomenar "hores COVID", siguin pagades a preu d'hora ordinària més un cinquanta per cent. "Si tornem a viure la bogeria d'horaris, esforç i desgast físic i psíquic que hem patit, no podem acceptar que no se'ns reconegui econòmicament" asseguren.



On està el reconeixement ?

Fora de les demandes que s'inclouen dins del pacte, els sanitaris han protestat per altres qüestions, com ara l'impagament de les DPO's (o complement d'objectius) que es devia de l'any 2019. D'altra banda, l'empresa ha anunciat que com a compensació i reconeixement del compromís demostrat els sanitaris cobraran el 50% de les DPO's corresponents al 2020 a la nòmina d'aquest proper mes (quan el complement se sol pagar a any vençut, és a dir, tocaria cobrar al 2021).

Des de SATSE es pregunten "on està el reconeixement" ja que es pagarà als professionals una quantitat que els hi serà deguda l'any que ve pel compliment dels seus objectius. "No és cap premi, ni cap extra" asseguren i el qualifiquen d' "avançament" del salari que "no té sentit quan encara ens deuen els objectius de l'any passat".