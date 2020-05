La Seu reprèn l'ofici dominical amb una seixantena de persones i moltes mesures

Una seixantena de fidels es van poder tornar a asseure als bancs de la basílica de la Seu de Manresa en la celebració del primer ofici dominical, una vegada reoberts els espais de culte coincidint amb la fase 1, i amb un aforament limitat. Això sí, ho van haver de fer alternant un banc sí i un no i amb només dues persones per cada banc, una a cada punta. Són les normes que marca la pandèmia. I no només per als feligresos. També per al mossèn celebrant.

D'ençà a l'entrada a la fase 1, dilluns de la setmana passada, la Seu acull dues misses a diari, a les 10 del matí i a les 7 de la tarda i, el diumenge, la de les 11, que es va poder celebrar de nou abans d'ahir després de deu setmanes. Va anar acompanyada de l'acostumat repic de campanes. El que s'ha deixat de tocar amb la represa de l'activitat és el que es va fer durant un temps a les 8 del vespre per acompanyar els aplaudiments de la ciutadania als sanitaris. La Seu s'hi va afegir amb un toc amb unes quantes campanes.

«Tenim de tot»

El rector del temple, mossèn Joan, comentava ahir que, de moment, «recomanem a les persones de risc que no vinguin», malgrat totes les mesures que es prenen abans, durant i després de la missa, per evitar possibles contagis. Assegurava que «tenim de tot. Gel a l'entrada, demanem que tothom vagi amb mascareta, que s'asseguin en un banc sí i un no, i no fem el gest de la pau i la comunió es fa en silenci», sense el diàleg entre mossèn i creient a l'eucaristia.

En el seu cas també observa algunes mesures, com tapar els copons durant tota la missa per protegir-los i desinfectar-se les mans quan comença i abans de l'ofertori i de la comunió. A banda, després de la celebració es desinfecten els bancs i les portes, que ja romanen obertes a l'hora de la missa per no haver-les d'empènyer.

La Seu va tancar portes el 14 de març i el dijous 19 mossèn Joan va començar a oferir una missa diària per un canal de Youtube.