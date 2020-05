El servei d'atenció primària de Manresa preveu que tot es complicarà a la tardor

El CAP de les Bases de Manresa va rebre ahir una trentena de trucades de peticions espontànies, o d'urgències, el primer dia que es va posar en marxa l'atenció primària a pediatria a Manresa al CAP de la Sagrada Família i al de les Bases. Totes es van resoldre via telefònica o bé programant una visita presencial. Les urgents es van derivar CAP Bages.

Aquesta és la normalitat que es va viure ahir el primer dia que es va «normalitzar» l'atenció pediàtrica a Manresa des que a mitjan març es va unificar a l'ambulatori CAP Bages de plaça Espanya. L'atenció als adults a atenció primària de Manresa va per llarg, i segons la previsió, és que hi hagi un augment de la demanda un cop passat l'estiu.

Actualment encara hi ha força demanda de pacients amb el coronavirus, explica la directora adjunta del Servei d'Atenció Primària del Bages-Berguedà i Solsonès de la Catalunya Central, Elisabet Descals. «Es preveu que com a mínim no empitjori, però sí que preveiem que de cara a l'octubre o el novembre, que és època de grip, i tampoc sabem com es comportarà la Covid, sigui una temporada complicada». Afirma que la gent que no ha tingut Covid «ha estat esperant, perquè, per exemple, té un mal de genoll que no sap d'on li ve i anirà al metge perquè no sap què li passa. Preveiem un augment en aquest sentit».



De moment, pediatria

De moment, el que s'ha posat en marxa és el servei de pediatria d'atenció primària. Això sí, amb cita prèvia. Una de les raons per les quals s'ha començat a normalitzar primària a l'atenció pediàtrica ha sigut per mantenir el calendari de vacunacions. «És molt important no deixar de fer vacunes en edat de pediatria. Han sigut setmanes de parada però la recomanació era tornar a programar. Ja ho hem estat fent fins com a mínim els 15 mesos i les sistemàtiques tot i que era època de Covid. Alguns han quedat despenjats i ara el que fem és ampliar l'edat d'immunitzacions», assegura la cap de Pediatria d'Althaia, Sílvia Sánchez, que afirma que és molt important no deixar de fer vacunes en edat de pediatria.

«Des del punt de vista pediàtric hem intentat reiniciar les vacunes des dels més petits el més aviat possible, sobretot en menors de 15 mesos. Cal una immunització de base. Ja es feia al CAP Bages, però no ens podem permetre el luxe de no protegir els nostres infants malgrat el coronavirus». La Fundació Althaia gestiona els CAP de les Bases i també el del Barri Antic. L'atenció presencial i també la urgent si l'usuari pertany al CAP del Barri Antic es presta al CAP de les Bases. A la resta de la ciutat el centre de referència per a urgències és el CAP Bages. A la Sagrada Família també cal concertar visita prèviament.



Primer, pediatria

«Sobretot el que ens preocupava era el control del nen sa», assegura per la seva banda la responsable de primària de l'àrea bàsica de plaça Catalunya i de la Sagrada Família, Montse Ciurana i Núria Busquet, respectivament. És un servei que es presta al CAP Bages, i asseguren que «volem que l'usuari torni». En aquest cas «era més fàcil tornar per pediatria que per adults». Comenta que «a pediatria no hi ha tanta demanda, i per tant és més fàcil de gestionar». Afirma que les visites «imprescindibles» s'han mantingut, sobretot pel que fa als nadons».

En el que sí que insisteixen tant en el cas dels CAP que gestiona Althaia -el de les Bases i el del Bar-ri Antic, que continua tancat- com els de l'Institut Català de la Salut -el de la Sagrada Família- és que primer cal trucar abans d'anar al centre assistencial. «Hem de saber que l'usuari arriba, i les sales d'espera han d'estar dimensionades per la demanda. No hi pot haver el volum que teníem fins ara».

Segons Ciurana, «això l'usuari ho entén». Segons el seu punt de vista l'atenció sanitària a primària canviarà igual que ja passa a altres nivells. «Però s'ha de veure com una oportunitat i facilitar altres vies que fins ara no hi havia», com la telemàtica. «El que realment importa és la visita es valori», sentencia».

Descals, per la seva banda, comenta que «no es tornarà a la normalitat tal com l'enteníem abans, sinó que serà una nova normalitat. I aquesta passarà per una trucada telefònica abans d'una visita, sigui presencial o a tots nivells, tant per a una visita programada com per a una d'urgent».

El que es vol potenciar, explica, són les videoconferències «per fer una valoració abans de programar una visita presencial». S'ha acabat anar al CAP «per ser visitat presencialment en molt casos». Segons Descals, això ajudarà «a l'accessibilitat del pacient» que realment necessiti una atenció més immediata «i afavorirà que no hi hagi llistes d'espera. Això, a quant a atenció primària, penso que és un avenç», diu.