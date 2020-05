Tercer dia consecutiu sense víctimes als centres assistencials de Manresa

L'epidèmia cueja a Manresa amb tres dies seguits sense víctimes mortals i setze ingressats als centres assistencials de la ciutat.

Avui, però, per primer cop des del 10 de maig no va descendir el nombre d'ingressats, una dada que pot ser un toc d'alerta en el procés de desconfinament o només una anècdota en el panorama general de declivi de l'afectació.

Les dades dels pròxims dies seran les que ho diran.

Avui es mantenen les mateixes víctimes mortals que diumenge i dilluns, 233, de les quals 170 a Althaia i 63 a Sant Andreu; i s'ha passat de 1.041 a 1.043 altes, 999 a Althaia i 44 a Sant Andreu.

Hi ha 16 ingressats positius, 5 a Althaia i 11 a Sant Andreu, un mes que el dia anterior. Cal recordar que si no existeix una relació directa entre la reducció del nombre d'ingressats positius i les altes atorgades és perquè els ingressos per Covid-19 poden ser molt llargs, de més de quaranta dies si hi ha hagut pas per l'UCI i durant aquest període les analítiques poden passar de positives a negatives, però seguir ingressat.