La botiga de Càritas reobre amb estrictes mesures de seguretat

Càritas va reobrir dilluns la botiga de roba de segona mà Moda re-, que va posar en marxa a la car-retera de Vic de Manresa el 12 de febrer i va haver de tancar per la pandèmia al cap d'un mes i dos dies. La reobertura s'ha fet incidint molt en la seguretat dels que hi entren. Per exemple, a tothom se li pren la temperatura abans.

Moda re- ha reobert amb la liquidació a preus molt ajustats de les restes de la temporada d'hivern i amb la roba i complements d'estiu a punt. Per garantir al màxim la seguretat dels que hi comprin, a banda de prendre la temperatura de tothom quan hi entra, es limita l'aforament a vuit persones i cal dur mascareta i desinfectar-se les mans a l'entrada. S'han clausurat els emprovadors i s'han instal·lat mampares als taulells, es neteja i desinfecta l'establiment dos cops al dia i, quant a la roba, es tracta amb vapor calent a pressió; totes les peces s'higienitzen amb ozó durant vuit hores i si es retorna algun article, passa una quarantena de 48 hores.