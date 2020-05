El Dia Internacional per la Salut de les Dones se celebrarà de manera virtual

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l'Ajuntament de Manresa i el Consell Municipal de la Dona organitzaran diverses accions virtuals en el marc del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que es commemora demà. L'objectiu de la campanya és fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, fomentar accions positives per afavorir-la i reivindicar el compromís de les administracions per aconseguir-ho.

Fins a finals de mes es difondran píndoles informatives sobre temes relacionats amb la salut femenina com la identificació d'una cardiopatia isquèmica en les dones, el càncer de mama, el dolor en les dones, la menstruació, la menopausa i els beneficis del riure. Demà, que és quan es commemora el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, es dedicarà a la sexualitat i al plaer femení. A part d'això SIAD també difon píndoles sobre mindfulness per a millorar les emocions, amb consells i exercicis pràctics per al benestar de les dones.

A causa de la Covid s'han suspès els tallers i xerrades que s'havien programat per segon any consecutiu a Manresa.