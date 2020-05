La Diputació aposta perquè Manresa sigui una ciutat intel·ligent

La Diputació de Barcelona ha fet púbic un comunicat en què assegura que, conjuntament amb l'Ajuntament de Manresa, «aposten perquè la capital del Bages continuï sent una ciutat intel·ligent de referència».

Sempre segons el comunicat, les dues administracions tenen «l'objectiu» de «desplegar l'estratègia de Manresa com a ciutat intel·ligent per al període 2020-2023». Amb aquest objectiu, «la Diputació està fent una anàlisi de la situació actual per planificar totes les iniciatives en curs i les que estan previstes, així com les noves propostes que puguin sorgir per aquest període».

Dins el període 2020-2023 destaca el Projecte Manresa 2022, com a commemoració dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa.

Com que es preveuen moltes visites de peregrins al llarg de l'any 2022, l'Ajuntament ha orientat línies d'aquest projectes a iniciatives de l'àmbit turístic, com una aplicació mòbil que permeti la realitat augmentada.