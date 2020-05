Hi ha famílies que estan pagant l'impost de vehicles amb recàrrec quan no cal

L'ampliació de termini per pagar tributs a l'Ajuntament de Manresa per afavorir la ciutadania amb motiu de la crisi del coronavirus ha generat una distorsió que el govern municipal està resolent, perquè hi ha persones que no s'han assabentat que disposen de més temps per abonar-lo i estan pagant l'impost de vehicles amb recàrrec quan no cal.

L'Ajuntament ha informat que actuarà d'ofici en aquest cas i retornarà el 5% cobrat de més.

Requerit per aquest diari, el govern municipal ha explicat la situació pas a pas.



L'únic tribut

El de vehicles és l'únic tribut que quan va començar la crisi sanitària el termini per pagar ja havia començat.

Abans de l'alerta sanitària, a principi del mes de març, l'Ajuntament va enviar a casa dels contribuents que no tenen l'impost de vehicles domiciliat els documents per pagar-lo amb dos codis de barres, com cada any. El primer codi de barres amb l'import sense recàrrec fins al dia 5 de maig i el segon codi de barres amb l'import amb recàrrec del 5% si es pagava entre el 5 de maig i el 7 de juny.

Això es fa sempre amb tots els tributs, ja que així als contribuents a qui passa el termini per pagar poden fer-ho amb el 5% de recàrrec, ja que si s'esperen que se'ls requereixi el pagament haurien de pagar el 10% més.

Per ajudar la ciutadania, amb motiu de la crisi del coronavirus, es va ampliar el termini del 5 de maig al 24 de juliol.

A partir del dia 5 de maig, l'Ajuntament va rebre cobraments amb el 5% de recàrrec de contribuents que no s'havien assabentat de l'ampliació del termini, i pagaven amb el segon codi de barres ja esmentat.



Operatiu especial

Per evitar al màxim que els contribuents paguessin amb recàrrec es va fer una anàlisi de la base de dades i, per a tots els contribuents que no havien pagat l'impost en el període voluntari (7.703 contribuents), es va posar en marxa un operatiu especial.

Es va mirar si disposàvem de mòbil o correu electrònic per avisar que s'havia ampliat el termini i que no paguessin amb el codi de barres amb el 5%. Es van enviar 1.337 correus electrònics i 2.808 missatges de mòbil (es va avisar per aquest sistema 4.145 persones, el 53,8% del total).

A més, a aquests 7.703 contribuents l'Ajuntament els ha tornat a enviar a casa el document per pagar el tribut sense recàrrec fins al dia 24 de juliol. Això es fa a través d'una empresa que deixa les notificacions a la bústia. N'ha lliurat un 80% i el 20% restant ho farà els propers dies. És a dir, el 53,8% dels contribuents estan avisats per mòbil o correu, i el 80% ja tenen la notificació nova.



També es va parlar amb bancs

Tot i així, es va pensar què més es podia fer perquè els contribuents no paguessin amb el recàrrec del 5%. Es va parlar amb Caixabank i BBVA i aquestes entitats van comunicar a l'Ajuntament que al seu sistema podien bloquejar el segon codi de barres esmentat (amb recàrrec del 5% per pagar del 5 de maig al 7 de juny, enviat a principi de març) i així ho van fer.

Segons l'Ajuntament, diversos contribuents s'hi han posat en contacte per telèfon o correu electrònic per manifestar que no han pogut pagar amb el codi de barres i se'ls ha explicat que el termini s'ha ampliat i que rebran a casa el nou document per pagar sense recàrrec.