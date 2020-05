Manresa viu dues primeres concentracions polítiques i socials després del confinament

Manresa va viure ahir les dues primeres concentracions de signe polític i social després del període de confinament. A la plaça Major, davant l'ajuntament, una cinquantena de persones van respondre a la crida de l'ANC amb el lema «Recuperem els carrers» i per reclamar una una República dels drets socials. Poc després a la plaça Sant Domènec es va dur a terme el primer acte de la campanya «Aquesta crisi no la pagarem les de sempre». Hi van participar una setantena de persones.

La de l'ANC es va dur a terme a les 7 de la tarda. La idea era fer una concentració silenciosa per presentar una campanya que impulsa l'Assemblea a Manresa perquè la «gent es faci preguntes», segons responsables de l'organització. Així, els assistents duien cartells amb reflexions que totes començaven per «T'imagines...». A partir d'aquí es podien llegir idees com «T'imagines tenir un estat que prioritzi la salut de les persones i no els diners», o bé «T'imagines un país que es dediqui a les persones i no a malbaratar diners que només beneficien empreses i familiars afins».

Hi havia poques estelades. De fet, només una. I també una bandera negra de no rendició. La campanya «no fa una al·lusió expressa a la independència, sinó que volem que la gent es faci preguntes», van insistir responsables de l'ANC a Manresa. La concentració va transcórrer en silenci i ja cap el final es van fer crits d'independència i es va acabar amb aplaudiments.

Una hora més tard, a Sant Domènec, els crits que es van sentir van ser «aquesta crisi que la paguin els rics». Diversos col·lectius com la PAHC, Acció Sindical o Amaas, amb el suport d'altres entitats, porten a terme la campanya «Aquesta crisi no la pagarem les de sempre».

L'acte va estar preparat mil·limètricament. Abans de començar els organitzadors van marcar a terra on es podia posar la gent per complir les normes de seguretat sanitàries. I així va ser. N'hi van participar una setantena llarga. Posteriorment es van repartir cartells entre els assistents amb lemes com «El virus és el capitalisme», «La vida abans que el capital» o «Retallar la sanitat mata».

També es va dur a terme de forma silenciosa, i la intenció és que la concentració se celebri cada dimarts al vespre a la mateixa plaça de Sant Domènec.

Cristina Puig, de l'organització, va explicar que el que es vol evitar és que les classes populars paguin els efectes de la crisi causada per la pandèmia, com ja va passar amb la del 2008. «Ara no en volem patir-ne les conseqüències». Al final de l'acte es va llegir un manifest en el qual es va criticar que durant els dos mesos de confinament s'han pres decisions pensant més en els grans capitals que no per en les persones. «La pandèmia és un reflex del capitalisme depredador i les polítiques neoliberals», van dir.