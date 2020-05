Aigües de Manresa no pensa obrir el parc de l'Agulla fins dilluns

La Junta de la Sèquia i Aigües de Manresa, propietàries del recinte, no tenen previst obrir fins dilluns, 1 de juny, les portes del parc de l'Agulla perquè els ciutadans hi puguin accedir de nou després de setmanes tancat per la crisi de la Covid-19.

En un comunicat, els responsables del parc expliquen que l'obertura es farà seguint tota una sèrie de mesures preventives per evitar contagis. Aquestes mesures es trobaran indicades a les portes d'entrada del recinte i, també, dins el parc.

A més, per complir amb les necessitats actuals també s'estan adaptant alguns espais, com els lavabos.

Algunes de les mesures que hauran de prendre els usuaris del parc seran respectar la distància de separació de 2 metres, entre persones que no convisquin; evitar l'ús dels bancs; no manipular les fonts (que estaran fora de servei); no utilitzar els parcs infantils; no fer pícnics i respectar l'aforament màxim dels lavabos.