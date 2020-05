Radiografia Covid-19 a Manresa: 1.049 altes i 233 defuncions

Quart dia consecutiu sense víctimes mortals per coronavirus als centres assistencials de Manresa. La radiografia de la situació són 1.049 altes i 233 víctimes acumulades. Avui hi havia 15 ingressats positius de coronavirus a Sant Andreu i Althaia.

A data d'avui, dimecres, 27 de maig del 2020, hi ha 10 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

Una persona ha rebut l'alta a domicili. Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés. Les darreres 24 hores, no ha mort cap persona ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, avui no hi ha cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu que sigui positiu de Covid-19. El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 19h del dia anterior fins les 19h del dia actual.

La Fundació Althaia de Manresa ha comptabilitzat avui cinc noves altes de pacients que han superat la Covid-19 i ja té acumulada una xifra de 1.004.

El nombre de pacients ingressats confirmats de coronavirus era de 5, el mateix que el dia anterior.

Pel que fa a les defuncions la xifra es mantenia en 170 el que vol dir que no n'hi ha hagut cap des del passat dissabte 23 de maig.

Les dades sumades són 1.049 altes, de les quals 1.004 donades per Althaia i 45 per Sant Andreu.

De les 233 víctimes mortals, 170 van perdre la vida a la Fundació Althaia i 63 a sant Andreu.

De les 15 persones ingressades confirmades de coronavirus que hi ha a les dues institucions, 10 estan ingressades a l'Hospital de Sant Andreu i 5 a Althaia.

Cal recordar que si no existeix una relació directa entre la reducció del nombre d'ingressats positius i les altes atorgades és perquè els ingressos per Covid-19 poden ser molt llargs, de més de quaranta dies si hi ha hagut pas per l'UCI i durant tot aquest període les analítiques poden passar de positives a negatives, però el pacient es manté hospitalitzat.