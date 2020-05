Tercer dia consecutiu sense víctimes als centres assistencials de Manresa

L'epidèmia cueja a Manresa amb tres dies seguits sense víctimes mortals i setze ingressats als centres assistencials de la ciutat.

Ahir, però, per primer cop des del 10 de maig no va baixar el nombre d'ingressats, una dada que pot ser un toc d'alerta en el procés de desconfinament o només una anècdota en el panorama general de declivi de l'afectació. Les dades dels pròxims dies seran les que ho diran.

Ahir es mantenien les mateixes víctimes mortals que diumenge i dilluns, 233, de les quals 170 a Althaia i 63 a Sant Andreu; i es va passar de 1.041 a 1.043 altes, 999 a Althaia i 44 a Sant Andreu.

Hi havia 16 ingressats positius, 5 a Althaia i 11 a Sant Andreu. Cal recordar que si no existeix una relació directa entre la reducció del nombre d'ingressats positius i les altes atorgades és perquè els ingressos per Covid-19 poden ser molt llargs, de més de quaranta dies si hi ha hagut pas per l'UCI i durant tot aquest període les analítiques poden passar de positives a negatives, però el pacient es manté hospitalitzat.



37.000 altes a Catalunya

El departament de Salut de la Generalitat va informar ahir que a Catalunya hi ha hagut un total de 65.303 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2.

Des de l'inici de l'epidèmia, 4.016 persones han estat ingressades de gravetat; ahir eren 187.

A més, 2.505 professionals de residències estaven aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 37.254 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. Pel que fa a les residències de gent gran, 13.797 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus. Tal com es va ordenar des del departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Ahir hi havia comptabilitzades 11.877 víctimes mortals per la Covid-19 o com a sospitoses. D'aquestes, 6.633 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.928 a una residència i 774 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.



Nous diagnòstics a l'Estat

El ministeri de Sanitat va informar ahir de 35 noves morts per coronavirus en els set dies anteriors a Espanya i va elevar a 27.117 el total de defuncions, 283 més de les notificades en el balanç total fet públic dilluns.

L'informe d'aquest dimarts també elevava la xifra de positius a 236.259, 859 més que el dia anterior, i afirmava que 194 casos van ser diagnosticats el dia abans.

D'aquests nous diagnòstics, 115 corresponien a Catalunya però faltaven les dades d'una àrea sanitària.

En els últims set dies s'han diagnosticat 3.222 positius i en els últims catorze dies, 6.990. Pel que fa a les morts, de les 35 de l'última setmana 9 són a Catalunya, que té una xifra de total de defuncions de 5.583, sempre segons les dades que facilita el ministeri de Sanitat.

Pel que fa al total de morts, Sanitat indica que «s'està realitzant una validació individualitzada dels casos per la qual cosa pot haver-hi discrepàncies en relació amb la notificació agregada de dies previs».