Cinquè dia consecutiu sense morts per Covid als centres assistencials manresans

Avui, per cinquè dia consecutiu, no hi ha hagut víctimes mortals de coronavirus als centres assistencials de Manresa.

L'única dada que varia en relació al dia anterior és la del nombre d'altes que creix fins a 1.053, quatre més que el dia anterior.

La xifra de morts es manté en 233 per cinquè dia consecutiu, 170 a Althaia i 63 a Sant Andreu.

Pel que fa als ingressats positius de coronavirus, avui n'hi havia 5 a Althaia i 10 a Sant Andreu, 15 en total.

A la Fundació Althaia, el nombre d'altes acumulades és avui de 1.008, quatre més que el dia anterior. Si s'afegeixen les 45 donades fins ara per l'Hospital de Sant Andreu la xifra total és de 1.053.

A data d'avui, dijous, 28 de maig del 2020, hi ha 10 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

Durant el dia d'avui no s'ha produït cap alta a domicili ni tampoc hi ha hagut cap nou ingrés.

En les darreres 24 hores, no ha mort cap persona ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, avui no hi ha cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu que sigui positiu de Covid-19.

El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 19h del dia anterior fins les 19h del dia actual.