Manresa i Rubí lideren el rànquing de nombre mitjà de fills per dona a Catalunya

Rubí i Manresa lideren el rànquing de nombre mitjà de fills per dona dels municipis de més de 20.000 habitants de Catalunya, amb 1,5, segons les dades de l'INE publicades.

Al capdavant de la llista també hi ha Santa Coloma de Gramenet i Reus, amb 1,49 i 1,48 fills per dona, respectivament. A l'altra extrem es troba Cerdanyola del Vallès, que és la ciutat amb menys fills per dona, 1,09.

Per altra banda, Sant Cugat del Vallès és la ciutat amb una esperança de vida més elevada, amb 84,4 anys. No hi ha cap ciutat catalana entre les 15 que tanquen el rànquing d'esperança de vida de l'INE.

Mai fins ara Manresa havia tingut tanta població: 77.743 habitants l'1 de gener del 2019. Això és el que diu la darrera actualització del padró municipal aprovada pel ple municipal. Els 77.743 habitants que registra el padró municipal suposen un salt de 1.438 persones en relació als habitants de la ciutat l'1 de gener del 2018, 76.305 (aquesta darrera xifra és l'actualització de l'aprovada pel ple ara fa un any i que va ser de 76.347). Fins ara, la xifra que era el màxim històric de població registrada en l'actualització del padró municipal van ser els 76.751 de l'1 de gener del 2011.