Sant Andreu només dedica 14 dels 154 llits de què disposa a la crisi de la Covid

La Fundació Sant Andreu Salut ha fet un altre pas per adaptar-se a la lluita contra la Covid-19 mentre manté la tasca crucial d'hospital intermedi per donar suport a malalts dependents i les seves famílies. Actualment dels 154 llits de què disposa en dedica catorze al coronavirus. Cal recordar que l'Hospital de Sant Andreu va arribar a tenir 138 ingressats per l'epidèmia. Els 14 llits se situen en un espai de la planta 2 i la resta de l'equipament, 140 llits més, és zona no-Covid.

La fundació assistencial va informar ahir que havia «alliberat i deshabilitat» una altra unitat que es reservava a pacients amb coronavirus, situada a la planta 2 del centre amb 13 llits, i que ja només queda la Unitat 4 (també a la segona planta de l'equipament) com a unitat d'aïllament Covid-19, amb 14 llits.

A la planta 2 de l'Hospital de Sant Andreu ja es va deshabilitar, fa uns dies, la zona d'aïllament de tota la Unitat 3A, que té 17 llits, i es va sumar, d'aquesta manera, a les 3 altres plantes del centre (la 1, la 3 la 4), que les darreres setmanes havien quedat completament alliberades de pacients amb Covid-19.

Actualment, doncs, l'Hospital de Sant Andreu té tres plantes (1, 3 i 4) lliures de Covid-19 que sumen un total de 110 llits, més els 30 llits alliberats més recentment a la planta 2, xifra que representa el 91 % de la capacitat hospitalària.

La fundació ha previst que la setmana vinent, en la mesura que l'estat dels pacients ho permeti, es farà la desinfecció de la Unitat 4, i es deixarà només un determinat nombre d'habitacions amb aïllament per a pacients Covid-19.

El 18 de maig, l'Hospital de Sant Andreu va deixar una única planta per acollir malalts de Covid. La baixada de la pressió assistencial per l'epidèmia va permetre tenir tres de les seves quatre plantes netes del virus.

Anteriorment ja va deshabilitar la planta 1 i la 3 de pacients amb la malaltia.

Ahir, hi havia 10 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Una persona va rebre l'alta a domicili i no hi va haver cap nou ingrés.

Durant les 24 hores anteriors no va morir cap persona ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Ahir no hi havia cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu que fos positiu de Covid-19.El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 7 de la tarda d'ahir a les 7 del dia anterior.