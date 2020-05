VÍDEO | Alegria a Althaia quan els pacients abandonen l'UCI després de superar la Covid-19

Que un pacient afectat per la Covid-19 rebi l'alta després d'haver estat dies ingressat a l'UCI genera una gran satisfacció entre el personal que ha ajudat a superar el virus. Aixó hi demostra aquest vídeo que ha penjat Althaia a Twitter, on es veu l'emotiu comiat que sanitaris de la fundació dediquen a dos pacients mentre abandonen les instal·lacions. "Avui estem doblement contents: després de molts dies d'ingrés, el Miquel i el Juan Pablo han pogut sortir de l'UCI i a més a més hem superat les 1.000 altes de pacients de Covid-19", explica Althaia en la piulada que acompanya les imatges.