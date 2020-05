Althaia crea nous circuits d'accés als centres sanitaris que gestiona

A partir de dilluns els pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives d'Althaia, a Urgències, o les persones que vagin a visitar-se a consultes externes podran tenir un acompanyant, fet que fins ara estava restringit, excepte en casos molt excepcionals, a causa de la pandèmia del coronavirus. També dilluns s'obrirà l'accés a la planta -3 que hi ha a peu de carrer per aquelles persones que s'han de sotmetre a una cirurgia ambulatòria.

La Fundació Althaia ha creat uns circuits d'accés als centres de la institució -Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, Clínica de Sant Josep i els centres de primària de les Bases- que per qüestions de seguretat sanitària limita l'accés a aquelles persones que tenen cita per ser visitades, que han de ser ingressades o s'han de sotmetre a una prova o control, i al seu acompanyant autoritzat. Sempre una sola persona.

En el cas de l'Hospital de Sant Joan de Déu el control d'accés és a la planta -1, a consultes externes. Just a l'entrada s'ha habilitat un punt d'informació on es comprova que qui hi entra realment té cita programada o que està autoritzat per visitar un pacient malalt. Sempre que sigui no Covid.

A cadascuna de les persones que entren se'ls hi lliura una acreditació que li permet moure's per diverses àrees del centre sanitari. La de color blau indica que té visita a l'especialista, per exemple. L'acompanyant també en rep una. Qui vagi a visitar un malalt de planta se li donarà un distintiu amb un color diferent cada dia. També n'hi ha per a casos excepcionals. Com el taronja, que es facilita a aquelles persones que s'han d'acomiadar d'un parent o conegut, sigui a causa del coronavirus o no. En aquest cas es permet l'accés a 3 persones.

Althaia va restringir l'accés d'acompanyants des del primer moment de l'emergència sanitària excepte en casos excepcionals, per evitar contagis. Ara es continua regulant perquè no hi hagi una concentració elevada de persones a les instal·lacions dels centres assistencials i també a les habitacions amb persones ingressades. En aquest darrer cas no es permetran les habituals visites socials o de cortesia.

Totes aquestes mesures es porten a terme per garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals arran de la crisi generada per la Covid-19.