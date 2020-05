Manresa és entre les deu ciutats de l'Estat amb el nombre més alt de fills per dona

Manresa ocupa la novena posició del rànquing de nombre mitjà de fills per dona dels municipis de més de 20.000 habitants de l'Estat espanyol i és la primera ciutat catalana, conjuntament amb Rubí.

El nombre mitjà de fills per dona atribuït a Manresa és d'1,5 i de tot l'Estat només té per sobre Melilla 2,27, Ceuta 1,75, Lorca 1,66, La Línea de la Concepción 1,65, Parla 1,58, Almeria 1,56, Cartagena 1,55 i Sanlúcar de Barrameda.

Manresa queda per sobre de Santa Coloma de Gramenet 1,49, Rivas-Vaciamadrid 1,49, Algesires 1,49, Reus 1,48 i Múrcia 1,48 .

La capital del Bages queda força lluny de les ciutats que encapçalen la llista de menor nombre mitjà de fills, que són San Cristóbal de La Laguna 0,95, Santa Cruz de Tenerife 0,99, Las Palmas de Gran Canaria 1, Gijón 1,01, Telde 1,01, Avilés 1,05, Cadis 1,05, Ferrol 1,05, Oviedo 1,05, Torrelavega 1,05, Ourense 1,06, Coslada 1,07, Cerda-nyola del Vallès 1,09, Vigo 1,09 i Benidorm 1,10.

Cal tenir present com fa aquest rànquing l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquest indicador es defineix com el nombre mitjà de fills que tindria al llarg de la seva vida fèrtil una dona resident en un municipi si manté la mateixa intensitat fecunda per edat que l'observada en un any concret al municipi. Les dades es refereixen a l'any 2017, en què el nombre mitjà de fills per dona a l'Estat espanyol va ser d'1,31.



Per sobre de la mitjana

D'aquesta forma, Manresa se situa per sobre de la mitjana espanyola i al capdavant de les ciutats catalanes de més de vint mil habitants.

Com s'ha dit anteriorment, Manresa i Rubí lideren el rànquing de nombre mitjà de fills per dona a Catalunya.

Al capdavant de la llista també hi ha Santa Coloma de Gramenet i Reus, amb 1,49 i 1,48 fills per dona, respectivament. A l'altre extrem hi ha Cerdanyola del Vallès, que és la ciutat catalana amb menys fills per dona, 1,09.

Cal recordar que Manresa es troba en una línia poblacional ascendent. Mai havia tingut tanta població: 77.743 habitants l'1 de gener del 2019, segons la darrera actualització del padró municipal aprovada pel ple municipal.

Els 77.743 habitants que registra el padró municipal suposen un salt de 1.438 persones amb relació als habitants de la ciutat l'1 de gener del 2018, 76.305.

Fins ara, la xifra que era el màxim històric de població registrada en l'actualització del padró municipal van ser els 76.751 de l'1 de gener del 2011.

Els quatre anys següents l'actualització del padró va donar dades en què cada cop la xifra poblacional era inferior a l'anterior: 76.702 el 2012, 76.245 el 2013, 75.695 el 2014 i 75.163 el 2015.

En plena represa poblacional, i després de diferències de criteri amb l'INE, la discordança entre les dades de l'INE i del padró és de només 29 habitants.

La població de Manresa segons l'INE era l'1 de gener del 2019 de 77.714 persones i, segons l'Ajuntament, de 77.743 a la mateixa data.

Segons dades elaborades per aquest diari, a Manresa hi ha hagut més naixements que defuncions en 14 anys dels darrers 20. El panorama que dibuixen les dades és un final de segle XX amb una ciutat on les defuncions superaven els naixements.

Una situació que es va mantenir els primers anys del segle XXI i que a partir del 2004 va començar a canviar amb un saldo positiu que va anar creixent fins a la xifra rècord de 289, l'any 2008.