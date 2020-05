El mercat de la Sagrada Família guanya espai per als vianants

L'Ajuntament de Manresa ha dut a terme treballs per treure places d'aparcament a la plaça que hi ha just davant del mercat de la Sagrada Família i a tot el seu entorn. Tal com s'ha fet al carrer Guimerà, l'objectiu és guanyar espai per als vianants, segons el govern, poder garantir les distàncies de seguretat entre els ciutadans i també afavorir el comerç local. Es faran obres a dos quilòmetres de carrers de la ciutat.

A la Sagrada Família no es pot aparcar, a partir d'ara, just davant l'equipament comercial. Tampoc al tram del carrer carrer Sant Cristòtol més proper al mercat.

Al carrer Guimerà, entre el Passeig i el carrer Casanova, s'han eliminat aparcaments, s'hi han pintat línies grogues i s'hi han col·locat jardineres per delimitar bé la zona. Aquesta setmana també han començat obres per convertir el carrer Infants, entre la carretera de Vic i el Puigterrà de Dalt, en una zona de vianansts. Es considera un punt clau en l'itinerari que uneix el Centre Històric amb el centre de la ciutat. S'han eliminat els aparcaments de motocicletes i els de zona blava. En aquesta zona, també s'han tret les baranes dels xamfrans entre la carretera de Vic i els carrers Sant Joan Baptista La Salle i Infants, per ampliar el pas de vianants semaforitzat.

En una segona fase també s'actuarà al carrer Súria (lligam entre el sector Bases/Universitat amb el passeig Pere III); al carrer Santa Clara (itinerari entre el centre de la ciutat i els barris de la Balconada, Cal Gravat i l'hospital de Sant Joan de Déu); al Soler i March (accés a l'ambulatori) i al carrer Sant Fruitós (itinerari entre plaça Catalunya i passeig Pere III).

És una inversió de 14.000 euros que és previst que s'executi durant un mes.