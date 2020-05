Una altra mort, i ja van 234, trenca la bona ratxa de cinc dies consecutius sense víctimes a Manresa

Una mort a l'Hospital de Sant Andreu ha trencat la bona ratxa de cinc dies consecutius sense víctimes a Manresa.

La xifra total de defuncions a centres hospitalaris de Manresa a causa de la malaltia és ara de 234.

A data d'avui, divendres, 29 de maig, hi ha 9 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu, una menys que el dia anterior.

Durant el dia d'avui no s'ha produït cap alta a domicili ni tampoc hi ha hagut cap nou ingrés.

En les darreres 24 hores, ha mort una persona ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu, el que fa pujar la xifra total en aquest equipament a 64 des de l'inici de l'epidèmia.

D'altra banda, avui hi ha cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu que sigui positiu de Covid-19.

El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 19h del dia anterior fins les 19h del dia actual.

Pel que fa a la Fundació Althaia, les dades d'avui es mantenen estables en relació al dia anterior.

Hi ha 5 pacients confirmats de coronavirus ingressats. No s'ha hagut de lamentar cap defunció a causa de la malaltia i la xifra continua sent de 170 per sisè dia consecutiu.

La dada acumulada d'altes a pacients ingressats es manté en 1.008.

La suma de les dades aportades per les dues institucions sanitàries és de 234 víctimes mortals de la Covid-19 -170 a Althaia i 64 a Sant Andreu- i 1.053 altes, de les quals 1.008 a Althaia i 45 a Sant Andreu.

La bona notícia ha estat la reducció d'ingressats positius de coronavirus que ha passat de 15 a 14, dels quals 5 es mantenen a Althaia mentre que a Sant Andreu el nombre d'ingressats positius ha baixat de 10 a 9.