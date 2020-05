UManresa facilita la teleassistència a persones afectades pel coronavirus

arxiu particular

Professionals fent servir l'aplicació desenvolupada arxiu particular

El Campus Manresa de la UVic-UCC ha posat a disposició del sistema sanitari la plataforma Interactive Clinics, desenvolupada conjuntament amb l'empresa BitGenoma i la Universitat de Newcastle (Austràlia).

Interactive Clinics permet i facilita el seguiment de paràmetres de salut aportats directament pels pacients.

Des del principi de l'epidèmia es va treballar per incloure noves funcionalitats a una aplicació que fes possible seguir l'evolució dels pacients contagiats de manera fiable i segura.

Pacients del centre d'atenció primària EBA Centelles van ser els primers de ser telemonitoritzats a través d'Interactive Clinics.

Més del 15% del personal sanitari de l'Estat espanyol ha presentat símptomes associats a la Covid-19. Per això és important disposar d'aquests tipus d'eines que facilitin la integració de professionals mèdics d'altres comunitats autònomes, professionals jubilats i fins i tot professionals sanitaris amb simptomatologia lleu que podien continuar assistint a pacients des dels seus domicilis i sense riscos.

Supervisió de les altes

Aquesta app mòbil inclou, a més, guies clíniques de salut i està disponible per descarregar-se a les botigues d'aplicacions de Google Android i d'Apple iPhone i tauletes.

Els impulsors de la iniciativa alerten que després de l'onada d'ingressos hospitalaris ve un increment d'altes de pacients que hauran de continuar sota supervisió. Les autoavaluacions realitzades pels pacients queden disponibles en els sistemes de triatge de les organitzacions i activen alarmes en cas de gravetat o en qualsevol moment que es detecti una alteració clínica.

Aquest sistema també afavoreix els pacients amb patologies cròniques prèvies a la pandèmia, que podran continuar amb el seguiment clínic de la seva patologia sense haver d'anar a un hospital i evitar, així, el risc de contagis.



100 de la Catalunya Central

Aproximadament unes cent persones de la Catalunya Central, una de les zones amb la població més envellida afectada per la Covid-19, la gran majoria amb malalties cròniques concomitants, poden ser monitoritzades mitjançant Interactive Clinics gràcies a la donació de 73 SIM per part de Vodafone que es distribuiran entre aquelles persones que no tenen connexió, juntament amb tauletes que han estat facilitades pel campus Manresa de la UVic-UCC.