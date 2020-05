Alba Vergés: «El sistema ja es prepara per si arriba una segona onada de Covid-19»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va dir ahir que «el sistema ja es prepara per si arriba una possible segona onada de Covid-19», que s'afegeixi a l'epidèmia de la grip.

En la Comissió de Salut del Parlament on va comparèixer de forma telemàtica per informar sobre les actuacions dutes a terme per afrontar la Covid-19, Vergés va informar que el departament de Salut ja planifica el material de protecció per tenir un estoc de seguretat d'aproximadament dos mesos i també preveu compres extres per a la tardor.

«Aquestes setmanes ja treballem per tenir la sanitat preparada per a una segona onada. Anticipem compres. Si no ho haguéssim de gastar seria fantàstic però sabent com ha anat tot i com pot estar el mercat els mesos d'octubre i novembre, treballem amb aquesta previsió», va dir.

La titular de Salut també va explicar que el departament de Salut continua treballant en l'organització d'infraestructures i en el manteniment d'alguns espais per si arriba una segona onada de Covid-19.