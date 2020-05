Per primer cop un ple de l'Ajuntament de Manresa es farà fora del saló de sessions

Per primer cop una sessió plenària de l'Ajuntament de Manresa es farà fora del saló de sessions. La presa de possessió de Marc Aloy com a alcalde tindrà lloc a la Sala Gran del teatre Kursaal. Es durà a terme el dissabte 27 de juny a les 12 del migdia, tal com ja va avançar aquest diari (vegeu Regió7 del 21 de maig).

En compliment del pacte subscrit entre els dos grups que formen govern, ERC i JxM, Marc Aloy Guàrdia agafarà la vara d'alcalde, que ostentarà fins al 2023, en substitució de Valentí Junyent Torras, que ha ocupat el càrrec des del 2011 i durant el primer any d'aquest mandat.

El dijous 18 de juny, a les 5 de la tarda, tindrà lloc el ple ordinari del mes de juny, al final del qual és previst que l'actual alcalde, Valentí Junyent, presenti la renúncia.

Posteriorment es convocarà un ple extraordinari que es realitzarà el dimarts 23 de juny, a les 5 de la tarda, en què els membres del consistori votaran la presa de raó de la renúncia de l'alcalde, i ell mateix pronunciarà el discurs de comiat.



Alcalde accidental del 23 al 27

A partir d'aquell moment, l'alcalde accidental passarà a ser l'actual primer tinent d'alcalde, càrrec que ocupa Marc Aloy.

En acabar el ple del dia 23, es convocarà el ple extraordinari d'elecció de nou alcalde, que tindrà lloc el dia 27 de juny al teatre Kursaal.

Posteriorment, dimarts 1 de juliol, es farà encara un altre ple extraordinari, en què s'aprovarà el cartipàs municipal.

I la següent sessió ja serà un ple ordinari, dijous 16 de juliol. Tots aquests plens, llevat del del dia 27, es faran al saló de sessions, seguint també escrupolosament les mesures de seguretat, distanciament i higiene corresponents.



10 vots de diferència

En les eleccions municipals del 26 de maig del 2019, la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va obtenir 9.119 vots i 8 regidors i regidores, mentre que la de Junts per Manresa (JxM) en va sumar 9.109 i el mateix nombre de seients al saló de sessions.

L'estret marge de 10 vots va dur a signar un pacte pel qual el primer any d'alcaldia seria per a Ju-nyent i la resta per a Aloy.