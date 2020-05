Dilluns entro a la fase 2: què podré fer?

Dilluns que ve la regió sanitària de la Catalunya Central (que formen Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Moianès i Osona) passa a la fase 2 de la desescalada, en la qual ja es troben la Cerdanya i l'Alt Urgell. A l'aguait del que digui l'ordre ministerial que ha de publicar el BOE, les següents preguntes i respostes sobre «què podré fer en la fase 2» es basen en la norma general del ministeri per a d'altres zones que ja han fet el pas.



A partir de dilluns, en quines condicions puc agafar el cotxe?

Igual que a la fase 1: sense sortir de la regió sanitària (excepte per a casos de força major, desplaçament laboral o altres d'específicament previstos, els mateixos que fins ara), amb tanta gent com places legals si viuen junts, o dos per fila i amb mascareta si només són amics, coneguts, saludats o autoestopistes.



I la moto?

Ídem: si van dos perquè és una moto per a dos i no viuen junts, han de dur casc integral o mascareta, i guants. Sí, els guants de motorista valen. Si viuen junts, casc i prou, per seguretat ordinària i per la multa.



I l'avió?

Si té un avioneta estacionada en un aeròdrom de la mateixa regió on viu –per exemple, viu a Folgueroles i la té a Òdena– s'hi pot acostar a veure si el responsable de les instal·lacions o encarregat de l'aeroclub s'ha aclarit amb les ambigüitats de la normativa i el pot orientar més que nosaltres.



Vull dir, l'avió per anar a Cancun.

Des de la Catalunya Central no hi ha vols comercials a Cancun. I no pot sortir de la regió per anar al Prat. Ho sentim.



I el ferri de Mallorca?

L'estació marítima de la Baells no té servei a les Illes. I la de Barcelona queda fora de la regió.



Ara que estarem a la mateixa fase que Girona, puc anar a Tossa, que hi tinc la barca?

Ho sentim, però no. La mobilitat es limita a l'interior de la regió. Pensi que pitjor ho tenen els de Vilanova, que no poden passar de Vilafranca.



Puc anar amb la colla a sopar a un restaurant?

A partir de dilluns vinent els restaurants poden servir taules a l'interior, prenent mil precaucions de distància i sanitàries que els restauradors ja coneixen. Atenció: ara ja podran ser grups de quinze en lloc de deu.



I a una terrassa?

Com fins ara, però també podran ser quinze de colla en lloc de deu els que ajuntin les taules.



I després puc anar a un bar de copes, o a la discoteca, i a veure si rematem la nit?

Doncs no. Res de bars nocturns ni discoteques. Per rematar la nit pot provar una aplicació de relacions. Si té èxit recordi que poden ser fins a quinze de colla si prenen precaucions, i no estem parlant de les que vostè pensa.



Puc anar a un hotel?

Sí, però dins de la regió. I ara també podrà passejar per la comarca l'endemà al matí. O el dia d'arribada si hi ha anat per raons diferents de la urgència romàntica.



Puc anar al cinema?

Li diem el mateix que la setmana passada: si en troba un d'obert, avisi. Des de dilluns poden obrir cinemes, teatres i auditoris amb un terç de la capacitat i un màxim de 50 espectadors, que s'eleven a 400 en recintes a l'aire lliure. Asseguts i separats, però 400 ja és una taquilla.



Puc sortir a passejar amb la família sense mirar l'hora?

Pot passejar per tota la regió i a qualsevol hora, tant els grans com els xics, amb l'excepció que de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 de la tarda són franges reservades als majors de 70 anys a les poblacions de més de 10.000 habitants. Si no és el seu cas, en aquestes franges vostè no està passejant sinó que ha sortit a comprar o a fer un tallat. Si està desconcertat no pateixi, els guàrdies també.



Puc veure un partit de futbol?

Sí, a la tele. Però ara ja podran ser equips professionals d'aquí –torna la lliga!– i no només de la competició alemanya. Això sí,serà en estadis a porta tancada i sense públic.



Puc anar al museu?

Si el troba obert... I si encara no ha omplert un terç de la capacitat...



I a la platja de Calafell?

Com li hem de dir que no pot anar a mar si viu a la regió sanitària central?



I a la d'alguna riera de per aquí?

El bany recreatiu, inclòs el fet de prendre el sol, està permès sempre que els grups (i les seves tovalloles, gandules i para-sols) guardin dos metres de separació. Però cada grup pot ser de quinze ba-nyistes. Si no troba lloc, faci's amic d'algun grup que no arribi al límit. És cosa dels ajuntaments determinar si la riera és un lloc adient per al bany d'aigua i de sol o si hi estan prohibits.

I a la piscina? Puc anar d'una vegada a remullar la pell resseca a la piscina?

En la nova fase poden obrir les piscines recreatives, amb limitació de capacitat, mesures de seguretat i d'higiene, i cita prèvia. Truqui o informi's per saber si la seva piscina preferida obre aquest mateix dilluns o ha decidit esperar uns quants dies més.



Puc portar la mainada als gronxadors del parc del barri?

En termes generals han estat despenalitzats, però en tot cas la decisió és de l'Ajuntament.



Puc sortir amb els amics a caminar per la muntanya?

Si és dins la seva regió sanitària, a partir de dilluns cap problema. Si va en colla, que no siguin més de vint. Si va a un parc natural amb accessos controlats, pot ser que l'aturin si ja hi ha massa gent.



Puc pujar a Montserrat amb la «cistella» (l'Aeri)?

Els telefèrics poden obrir a mitja capacitat. Si aquest ho fa o no, és la seva decisió. Ahir el web no fixava data d'obertura.



Puc anar al dentista?

Amb cita prèvia, però això ja és habitual. Ell està al cas de les mesures que ha de prendre. També pot anar al fisioterapeuta i al centre d'estètica si no ocupa més de 400 metres quadrats.

Puc anar al gimnàs a veure si em queden músculs?

Amb cita prèvia, limitació al 30% de la capacitat, i pot usar els vestuaris si guarda les distàncies (per higiene i per educació).



Puc anar a comprar unes figuretes de porcellana de plàstic?

Pot anar a comprar qualsevol cosa que venguin en una botiga de la regió, sense limitació de superfície, però quan a dins hi hagi un 40% de la gent que hi cap, li haurien de dir que s'esperi a fora.



Puc anar a El Corte Inglés?

Potser quan n'obrin un centre a la Catalunya Central. Els centres comercials poden obrir sense més limitació que la capacitat: 30% a les zones comunes i 40% dins de les botigues.



Em puc treure el carnet de conduir?

Les autoescoles poden impartir classes teòriques amb limitació de capacitat al 30% de l'aula, tot i que es recomana l'ensenyament en línia, i realitzar les pràctiques amb mascareta.



Puc anar a veure la tieta a la residència?

Això depèn de la normativa que hagi establert la Generalitat. Truqui abans per assegurar-ho.



Soc aquell de Riner que té uns amics a Folgueroles...

Pot anar-los a veure, o que ells li tornin la visita. Es poden aplegar un màxim de quinze de colla i, a diferència de la setmana passada, podran passejar pel nucli i pels boscos dels voltants sense buscar excuses del tipus «anàvem a Vic a comprar foie micuit» o «a Solsona a comprar uns ganivets».



Puc anar a missa a Montserrat?

A partir de dilluns permetran omplir la basílica fins a la meitat. De totes maneres, truqui-hi abans, per saber si ho tenen ple. Si opta per anar a missa a la parròquia del barri no creiem que tingui problemes de capacitat.



Es casen uns amics...

Enhorabona (excepte si vostè està enamorat d'un dels contraents). Sàpiga que a l'esdeveniment no poden superar el 50% de la capacitat de l'espai que sigui, ni ser més de cent de colla a l'aire lliure o cinquanta en un local tancat.



Se m'ha mort un parent...

L'acompanyem en el sentiment. Poden vetllar-lo fins a quinze persones alhora en espais tancats i vint-i-cinc en espais oberts, guardant les distàncies.