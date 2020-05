Els hospitals de Manresa no registren cap defunció ni cap nou ingrés de Covid-19

Els centres hospitalaris de Manresa no han registrat cap nova defunció en les darreres 24 hores, segons el recompte dels hospitals d'aquest dissabte. Això vol dir que el nombre de víctimes a la capital del Bages es manté en 234 des que va començar la pandèmia. Per altra banda, tampoc hi ha hagut cap nou ingrés i no s'ha donat l'alta a cap pacient i, per tant, la xifra d'hospitalitzats es manté igual.

En aquests moments entre l'Hospital de Sant Andreu i les centres de la Fundació Althaia (Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) hi ha 14 persones ingressades, nou a Sant Andreu i cinc a Althaia. Pel que fa les altes, es mantenen en 1.053 entre tots els centres sanitaris de la ciutat.

Tot i les xifres, els hospitals no abaixen la guàrdia, i és que encara hi ha víctimes. Divendres va morir un nou pacient a l'Hospital de Sant Andreu, mentre que a Berga, a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé, informaven ahir de dues noves defuncions, i en aquest darrer centre sanitari hi han perdut la vida un total de 44 pacients per la Covid-19.