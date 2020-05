Les piscines municipals es preparen per obrir el 15 de juny

Les piscines municipals de Manresa preveuen obrir al públic el pròxim 15 de juny. Segons ha anunciat Aigües de Manresa, que és qui gestiona l'equipament municipal, s'està treballant en els protocols de reobertura de la instal·lació, així com en les adaptacions a tots els espais que caldrà fer per complir les mesures de prevenció sanitàries necessàries per fer front a la Covid-19, i garantir la seguretat tant dels usuaris com dels treballadors.

Les piscines van quedar tancades al públic a final del mes de març seguint les directrius de l'estat d'alarma. Posteriorment la direcció del complex esportiu va presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació(ERTO) davant, van afirmar aleshores, la incertesa provocada per l'allargament del confinament.

Entremig es va ajornar el pagament de la quota del mes d'abril i es van començar a estudiar mesures per compensar els dies de tancament del mes de març. La manca d'ingressos que se'n deriva, segons va comunicar Aigües de Manresa, així com el fet que s'han de fer front igualment a costos de manteniment de les instal·lacions, van motivar la presentació de l'ERTO amb l'objectiu de minimitzar l'impacte econòmic de la crisi sanitària en el complex.

Segons la direcció de piscines municipals, més endavant s'anunciaran les mesures de prevenció que s'hauran de prendre.