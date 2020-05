El sindicat de jubilats de CCOO vol que es valori el personal sanitari i de serveis

El Sindicat de Jubilats i Pensionistes de CCOO del Vallès Occidental-Catalunya Central ha expressat el seu suport i solidaritat a les persones que treballen a Althaia que es concentren i es mobilitzen pels seus drets i reivindicacions.

El sindicat dona suport «a la seva lluita contra les retallades que van patir i que encara no han recuperat en matèria de salaris i pagues i en jornada laboral». També per recuperar els llocs de treball perduts i que són necessaris per desenvolupar la seva tasca professional en unes millors condicions i per reduir les llargues llistes d'espera per visites, proves, tractaments i intervencions quirúrgiques que pateixen els usuaris.

El sindicat també fa extensiu el seu suport a tot el personal de l'àmbit sanitari, a les persones que treballen a l'atenció primària (Institut Català de la Salut), al sociosanitari (Hospital de Sant Andreu) i a les residències i serveis d'atenció a la dependència, que també van patir retallades econòmiques, de jornada i de personal, i que perceben uns salaris baixos que no corresponen a la seva important tasca professional.

També valora la tasca realitzada pels professionals dels sectors essencials com per exemple el personal de neteja, el dels supermercats, els transportistes, les farmàcies, i molts més que han treballat i arriscat la seva salut perquè el conjunt de la ciutadania confinada pel coronavirus «tinguéssim els productes i serveis necessaris per a la nostra vida diària».

En un comunicat afirma que «el nostre col·lectiu de jubilats i pensionistes no oblida els qui ens han cuidat en uns moments molt difícils i en unes condicions molt dures físicament i emocionalment».

Des del seu punt de vista, s'ha fet evident que calen uns serveis públics de salut i d'atenció a la dependència molt més ben dotats de recursos humans i materials per fer front en les millors condicions a situacions i emergències que en el futur es puguin donar, però també en el present per millorar la qualitat de l'atenció i reduir els llargs temps d'espera que agreugen les malalties.

Per això, les administracions públiques –Estat, Generalitat i ajuntaments– i els partits polítics haurien de prendre'n nota i actuar en conseqüència.