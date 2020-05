Tothom qui entri als centres sanitaris de la Fundació Althaia haurà d'acreditar-se

A partir de dilluns vinent els pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives d'Althaia, a Urgències, o les persones que vagin a visitar-se a consultes externes podran anar-hi amb un acompa-nyant, fet que fins ara no estava permès excepte en casos molt excepcionals, a causa de la pandèmia del coronavirus. També dilluns s'obrirà l'accés a la planta -3 que hi ha a peu de carrer per a aquelles persones que s'han de sotmetre a una cirurgia ambulatòria. Això sí, hauran d'acreditar, just entrar al centre, que tenen visita programada, fer-se una prova o que han d'ingressar. També cal dur mascareta, anar sense guants perquè no garanteix una bona higiene, i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en entrar i sortir.

La Fundació Althaia ha creat uns circuits d'accés als centres de la institució –Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari, Clínica de Sant Josep i els centres de primària de les Bases–, que per qüestions de seguretat sanitària limita l'accés a aquelles persones que tenen cita i al seu acompanyant autoritzat. Sempre una sola persona. Es tracta de mesures per garantir la seguretat dels pacients, familiars i professionals, segons la fundació sanitària. «Sabem que per prevenir nous casos d'infeccions hem de poder garantir la distància física. Un centre sanitari ho ha de regular molt bé per garantir que en cap cas ningú no s'infectarà per venir», va explicar ahir la cap del servei de Comunicació, Participació i Mecenatge d'Althaia, Antònia Raich. Per la seva part l'adjunta a la direcció d'Infermeria, Teresa Segarra, va explicar que «des del moment zero es va prioritzar la seguretat de les persones i el bé comú». Ara que la situació ha canviat, «fem un pas més».

A l'Hospital de Sant Joan de Déu, per exemple, el control d'accés és a la planta -1, a l'entrada a consultes externes. Comparat amb abans, ahir al migdia hi havia poca gent, però sí que era un entrar i sortir constant. S'hi ha habilitat un punt d'informació on es comprova que qui hi entra realment té cita programada o que està autoritzat per visitar un pacient malalt. Sempre que no sigui un malalt de Covid.

A cadascuna de les persones que entren se'ls lliura una acreditació que els permet moure's per diverses àrees del centre sanitari. La de color blau indica que té visita a l'especialista, per exemple. L'acompanyant també en rep una. Qui vagi a visitar un malalt de planta se li donarà un distintiu amb un color diferent cada dia. També n'hi ha per a casos excepcionals. Com el taronja, que es facilita a les persones que s'han d'acomiadar d'una persona que, per les causes que sigui, és al final dels seus dies. En aquest cas es permet més d'un acompanyant i rep una atenció especial.

«La gent pot anar tranquil·lament als centres sanitaris», va afirmar Raich, «els atendrem i està tot controlat per rebre la gent amb seguretat. Però si no fa falta, millor que no vinguin», va insistir. Va recordar que tothom té ganes de normalitzar la situació i que hi ha certa «sensació de seguretat. Però hem d'aprendre del que ens ha passat. El virus hi és i si abaixem la guàrdia ens pot tornar a passar el mateix. Una segona onada seria difícil d'assumir».

Althaia va restringir l'accés d'acompanyants des del primer moment de l'emergència sanitària excepte en casos excepcionals. Ara es continua regulant per evitar que hi hagi una concentració elevada de persones a les instal·lacions dels centres assistencials i també a les habitacions amb persones ingressades. En aquest dar-rer cas no es permetran les habituals visites socials o de cortesia.

Per altra banda al Centre Hospitalari ja no hi ha pacients amb la Covid-19, igual que ja fa dies que tampoc no n'hi ha a la Clínica de Sant Josep. Tots són a l'Hospital de Sant Joan de Déu.