La Covid duplica el risc de tenir una infecció greu si el pacient és fumador

Una persona fumadora que s'infecti per la Covid té el doble de possibilitats d'acabar a l'UCI, amb ventilació mecànica. I també el doble de possibilitats de morir a causa de la malaltia que no pas una que no fumi.

Són dades que han aportat les darreres investigacions sobre la malaltia i que destaca la pneumòloga de la Fundació Althaia de Manresa Sandra Ros en el marc de la Setmana Sense Fum que s'ha celebrat aquests dies i que avui commemora el seu dia central. Normalment s'organitzen diverses activitats presencials en relació amb aquest tema, però enguany es limitarà a l'edició d'un vídeo en el qual, a part d'explicar que el tabac és nociu, també s'incidirà en el fet que «predisposa que hi hagi més ingressos greus a causa de la Covid, i que es dupliquen les probabilitats que s'acabi en una UCI amb ventilació mecànica», comenta Ros.

A Manresa és bàsicament el servei d'atenció primària qui porta a terme les tasques pedagògiques i sociosanitàries per ajudar la població a deixar de fumar, «cosa que sempre és un bon moment, i ara encara més», comenta Ros. Durant la pandèmia, l'activitat s'ha continuat fent, encara que a una altra escala. A qui havia iniciat el tractament, en el cas dels centres de primària d'Althaia, se'ls ha fet un seguiment telefònic per evitar en la mesura que fos possible que hi haguessin recaigudes durant, sobretot, el confinament. «En aquest període es trenquen rutines i era gent que estava en l'impàs de deshabituar-se. No s'han sentit abandonats i això ha estat molt important», afirma Ros. Tant a l'hora de donar suport com a la de resoldre dubtes que sorgien «i de donar alternatives».



Un hàbit infradiagnosticat

L'hàbit del tabaquisme es va infradiagnosticar en el primer moment de l'emergència sanitària, segons Ros. «Això va donar la falsa sensació que el tabac podia ser un element protector» contra el virus. I així es va anunciar, tot i que «està demostrat que fumar afavoreix les infeccions respiratòries, tant de virus com de bacteris, i que també està demostrat que els fumadors tenen un sistema immunitari reduït». Ros explica que els primers dies de la pandèmia es van tenir altres factors de risc, com la tensió i l'obesitat abans que el tabaquisme.

Un cop ha baixat la pressió de les urgències pel coronavirus, s'ha constatat, comenta, que duplica el risc de tenir conseqüències greus en el cas d'infecció. Aclareix que no hi ha dades que demostrin que un fumador té més possibilitats de tenir la malaltia, «tot i que en el cas d'altres virus, com la MERS, que és un cosí germà de la Covid, sí que se sap que hi ha més possibilitats d'emmalaltir. De la Covid, encara no hi ha dades».



Moviment mà-boca

Ros destaca que «està comprovat que una persona fumadora fa el moviment mà-boca unes 300 vegades més que una de no fumadora. Hi ha gestos diaris dels quals no som conscients», assegura. Això incrementa el risc de poder-se encomanar. Si a això se suma tots les vegades que cal treure's la mascareta per fumar al carrer, i que aquesta pot estar contaminada pel senzill fet de manipular-la en més d'una ocasió, «tens més números de contagiar-te».

A més a més, «el fum del tabac conté petites gotes de saliva que no són visibles, i el mateix fum les transporta i pot fer que arribin més lluny, amb la qual cosa també hi ha més risc a l'hora de transmetre la malaltia si una persona està infectada» i és, per exemple, asimptomàtica. «Ja no només es tracta d'un tema de salut individual, sinó també comunitària i col·lectiva», amb la qual cosa Ros aconsella que ara és un bon moment, sinó el millor, per deixar de fumar. «Després de tot el que ha passat, hem de fer un esforç i reduir el tabaquisme», aconsella. Avui és el Dia Sense Fum.