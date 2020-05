Els hospitals de Manresa no registren cap defunció ni cap nou ingrés per Covid-19

Els centres hospitalaris de Manresa no van registrar ahir cap nova defunció, segons el recompte diari dels hospitals de la ciutat. Això vol dir que el nombre de víctimes a la capital del Bages es manté en 234. D'altra banda, tampoc no hi va haver cap nou ingrés i no van donar l'alta mèdica a cap pacient i, per tant, la xifra d'hospitalitzats es mantenia igual que el dia anterior.

Ahir al vespre, entre l'Hospital de Sant Andreu i els centres de la Fundació Althaia (Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) hi havia 14 persones ingressades, nou a Sant Andreu i cinc a Althaia. Pel que fa a les altes, es mantenien en 1.053 entre tots els centres sanitaris de la ciutat.

Tot i les xifres, els hospitals de Manresa no abaixen la guàrdia, i és que divendres encara hi va haver un nou pacient que va morir de Covid-19 a l'Hospital de Sant Andreu. En aquest centre, ahir encara hi havia un treballador que estava al seu domicili de forma preventiva pendent de realitzar el test per saber si dona positiu de coronavirus.

Pel que fa a Berga, a l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé informaven divendres de dues noves defuncions, i en aquest centre sanitari, que des de fa una setmana només fa balanç cada set dies, hi han perdut la vida un total de 44 pacients per la Covid-19. A l'Hospital de la Cerdanya no hi ha cap pacient amb el virus ingressat, ni cap pendent de pronòstic. En total, en aquesta comarca s'han detectat 49 positius, dels quals 36 han estat ingressats en aquest centre sanitari de Puigcerdà, 31 pacients han rebut l'alta mèdica i hi ha hagut un mort des que ha començat la pandèmia.



19 morts a Catalunya

Les funeràries catalanes van comptabilitzar ahir 19 noves morts per Covid-19, 23 menys que en l'últim balanç del departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.241. A banda, s'han detectat 257 nous casos positius testats (130 menys) i ja en són 66.545. D'entre les víctimes, 6.690 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (12 més), 3.965 ho han fet en una residència (una més que en el balanç anterior) i 778 al domicili (els mateixos que divendres), mentre 808 no estan classificades per falta d'informació (sis més).

Fins ara hi ha hagut 4.064 persones ingressades greus, una més des de l'últim balanç, i actualment en són 164, 7 menys que fa 24 hores.



43 morts en set dies a l'Estat

El ministeri de Sanitat va informar ahir dissabte de 43 morts amb coronavirus els últims set dies, i la sèrie històrica comptabilitza un total de 27.125, quatre morts més que divendres, mentre que el nombre de casos diagnosticats ahir eren 271, 84 més que divendres.

D'aquests nous casos diagnosticats, 95 han estat comunicats per Madrid i 88 per Catalunya, que presenten 4 i 13 noves víctimes mortals, respectivament, segons el ministeri, mentre que a Extremadura ascendeixen a 6 els morts els últims set dies.

Són les xifres facilitades pel departament de Salvador Illa després que dilluns passat modifiqués el sistema de recopilació de dades per obtenir una informació individualitzada de cada cas, cor-regir sèries i eliminar duplicats.

Aquestes dades situen la taxa d'incidència acumulada (casos diagnosticats per cada 100.000 habitants) en 6,01, tot i que amb enormes diferències segons les autonomies, que van del 23,59 de Ceuta i 16,04 de Catalunya, a nivells per sota de l'1 a Melilla, Andalusia i Galícia.