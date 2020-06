Althaia manté la restricció d'accés als acompanyants tret de casos excepcionals

A partir d'aquest dilluns la Fundació Althaia ha posat en marxa un nou circuit d'accés als centres sanitaris de la institució coincidint amb l'entrada a la fase 2 de desconfinament. Tot i així encara no és permès que els usuaris que van a visitar-se consultes externes o fer-se certes proves portin acompanyant. Només les persones que tinguin cita amb el metge, ingressar o fer-se una prova, podran entrar.

A la planta -1 de l'Hospital de Sant Joan de Déu hi ha el punt d'accés principal al centre. S'hi ha instal·lat un punt de control on tothom qui entra rebrà una acreditació. En el cas dels usuaris que s'han de visitar a consultes externes, un distintiu de color blau.

No es pot anar acompanyat tret d'excepcions puntuals com pacients de pediatria, persones discapacitades, les que s'han de sotmetre a d'una prova que pugui requerir el suport d'un acompanyant, els casos de cirurgia sense ingrés, els parts, les primeres visites d'oncologia i altres casos especials.

Al control d'accés es convidarà els acompanyants a esperar els seus familiars o a l'usuari a fora del recinte.

Sí que a partir d'ara podran tenir acompanyants els malalts ingressats a Urgències i a la UCI. A les plantes d'hospitalització només hi podrà haver un acompanyant per malalt ingressat, sempre i quan no sigui Covid, que també s'haurà d'acreditar a l'entrada. No es permeten les visites socials o de cortesia.

Segons Althaia, es tracta de mesures per garantir la seguretat de pacients, familiars i professionals arran de la crisi sanitària del coronavirus.