La Biblioteca del Casino rep una setantena de peticions de préstec en la reobertura

El dijous 12 de març ja no va obrir portes i fins aquest matí les ha tingut tancades. La biblioteca del Casino de Manresa torna a prestar llibres als usuaris des d'avui, de dilluns a divendres d'11 a 13 h i de 16 a 19 h. I amb cita prèvia, recalca Maria Brioso, subdirectora del centre."Només obrir ja tenim setanta peticions", afegeix.

Les condicions d'ús del servei de biblioteques són, ara per ara, molt estrictes: mascareta, gel, distància de seguretat, cita prèvia a través de telèfon, correu i el blog del Casino i cinc minuts per a atendre cada petició.Així s'eviten aglomeracions. Els usuaris entren per una porta, recullen la comanda a través del rectangle obert en una mampara i se'n van per una altra sortida. "A hores d'ara no sabem fins quant haurem d'oferir el servei d'aquesta manera", explica Brioso, que juntament amb la resta de la quinzena de treballadors del centre no ha parat de fer feina durant tot aquest temps de confinament tot i que l'edifici estava clausurat.

El teletreball ha permès mantenir el contacte amb els lectors a través de les recomenacions, les guies, els clubs de lectura, els concursos i altres activitats virtuals que durant dos mesos i mig han preservat la complicitat entre la biblioteca i la ciutadania. Ara ja és possible anar a buscar llibres, que només es poden retornar a través de la bústia. Cadascun dels exemplars que ingressen novament, se'n van directament a una sala on hi ha catorze taules, una per cadascun dels catorze dies de quarantena a la qual són sotmesos per evitar la propagació del virus.

La Biblioteca del Casino de Manresa presta 10.000 llibres cada mes. La de l'Ateneu Les Bases, en canvi, encara no té data d'obertura perquè està enllestint els preparatius de seguretat.