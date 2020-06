Cap de setmana sense víctimes ni ingressos nous per Covid-19 als hospitals de Manresa

Els professionals dels hospitals de Manresa respiren una mica més tranquils després d'un cap de setmana sense morts ni nous ingressos per Covid-19. D'aquesta manera, el nombre de víctimes als hospitals de la capital del Bages es manté en 234, 170 dels quals als centres d'Althaia i 64 a l'Hospital de Sant Andreu, segons el recompte que fan els mateixos hospitals de la ciutat.

A part, ahir hi havia 14 pacients ingressats en els centres sanitaris de la ciutat, 9 a l'Hospital de Sant Andreu i 5 als equipaments de la Fundació Althaia (Sant Joan de Déu, Clínica de Sant Josep i Centres Hospitalari). Durant el cap de setmana cap persona hospitalitzada amb el virus ha tornat a casa seva, amb la qual cosa les altes es mantenen en 1.053 a Manresa, i el Sant Andreu té un professional a casa en espera dels resultats del test per saber si està contagiat de coronavirus.

Pel que fa a Berga, des del l'Hospital Sant Bernabé ara no faciliten diàriament el balanç de l'avenç de la pandèmia, però les últimes dades, que són de divendres, indiquen que en aquest centre sanitari ja han mort en total 44 pacients, dos aquesta darrera setmana.

A l'Hospital de la Cerdanya no hi ha cap pacient amb el virus ingressat ni cap pendent de pronòstic. En total, en aquesta comarca s'han detectat 49 positius, dels quals 36 han estat ingressats en aquest centre sanitari de Puigcerdà, 31 pacients han rebut l'alta mèdica i hi ha hagut un mort des que ha començat la pandèmia.

Ahir va fer un mes que Puigcerdà va recuperar el mercat setmanal al carrer al Passeig d'Abril amb importants restriccions de mobilitat per evitar aglomeracions davant de les parades i vigilància d'agents de la Policia Local i la Brigada perquè tothom segueixi les normes del mercat.



2,5 milions de proves PCR

L'Estat espanyol ha realitzat un total de 2.536.234 proves PCR des que va començar l'epidèmia de la Covid-19, de les quals 467.591 s'han practicat a Catalunya, fet que suposa una mitjana de 61,4 per cada 1.000 habitants. En el conjunt de l'Estat, a més, s'han practicat 1.527.609 de testos ràpids, d'ells 41.438 a Catalunya, és a dir, 5,4 per cada 1.000 catalans. D'acord amb aquestes xifres, en el conjunt de l'Estat s'han practicat una mica més de quatre milions de proves diagnòstiques, de les quals més de mig milió corresponen a aquesta última setmana.



28 noves defuncions a Catalunya Pel que fa al balanç de la pandèmia a Catalunya, les funeràries van comptabilitzar ahir 28 noves morts per Covid-19, nou més que en l'últim balanç del departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes en 12.269. A banda, s'han detectat 359 nous casos positius testats (102 més) i ja en són 66.904. D'entre les víctimes, 6.703 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (13 més), 3.965 ho han fet en una residència (les mateixes que en el balanç anterior) i 779 al domicili (una més), mentre que 822 no estan classificades per falta d'informació (catorze més).

En les residències de gent gran, hi ha 13.938 casos confirmats, fet que representen 40 casos més que les dades facilitades per Salut en el balanç de dissabte. A més a més, hi ha 2.093 professionals de residències que estan aïllats per sospita o estan pendents de confirmació.