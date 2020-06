Detecten a Manresa un brot de parvovirus, que pot ser mortal per als cadells

El Centre Veterinari Plaça Catalunya de Manresa ha detectat un brot de parvovirus, que és un virus que afecta els gossos i que, sobretot en el cas dels cadells, pot ocasionar la mort. De moment, n'han tractat tres casos. Dos s'han pogut refer, però el tercer ha mort.

Jordi Sabaté, veterinari del centre, explica que aquest és un virus que apareix periòdicament i que baixa molt la immunitat de l'animal, i no hi ha un tractament antivíric específic, de manera que un cop el quisso el té, la cura passa per donar suport a la seva pròpia immunitat. Per aquest motiu s'insisteix tant a vacunar-los, perquè, en el cas dels gossos acabats de néixer, si la mare està vacunada, les defenses passen al cadell.

Aquest virus no s'encomana a les persones ni als gats. Per evitar mals majors, Sabaté recomana mantenir els cadells que no estiguin vacunats aïllats, que no surtin al carrer –cosa que ja no haurien de fer sense la vacuna– i, si ho fan, no deixar que ensumin altres gossos ni tampoc excrements. Si porten els gossos al veterinari, és millor dur-los als braços o amb una cistella de transport. Explica que al seu centre veterinari ja no els deixa entrar per prevenció.

Gats i coronavirus

Quant a la notícia que s'havia identificat el primer gat amb coronavirus a Catalunya, informa que ell ha tingut gats a la consulta que viuen amb persones afectades per la Covid-19 i que no han tingut cap tipus de símptoma.