Els jocs de fusta del pati del Casino, a punt per jugar

Al pati del Casino de Manresa ja hi ha muntada la instal·lació de jocs de fusta per a infants de 0 a 12 anys, que va ser un dels quatre projectes guanyadors del pressupost participatiu del 2018. El van presentar Cèlia Fígols i Eduard Brunet a títol individual.

Arran de la pandèmia, les portes per entrar al pati del Casino pel passeig de Pere III i pel carrer de l'Arquitecte Oms estan tancades amb pany i forrellat. Amb tot, des de l'exterior de la banda més propera al Kursaal ja es pot veure la instal·lació de fusta de 193 m2 on podran anar a jugar els més petits de casa quan el desconfinament ho permeti. De moment, tot i que poden anar als parcs infantils, no poden utilitzar les instal·lacions que hi ha, que estan precintades.

El pressupost de la instal·lació infantil ha estat de 49.900 euros amb IVA. Es tracta d'un joc format per diversos elements de fusta que, combinats, ofereixen una gran varietat d'activitats. També es va dir que s'instal·larien tres cadires al recinte. La ubicació a la part nord-oest del pati del Casino s'ha fet per aprofitar l'arbrat que hi ha perquè faci ombra a l'espai de joc.

El parc infantil va ser un dels vint projectes que es van poder votar als pressupostos participatius del 2018. Els quatre mes votats es van repartir 200.000 euros. Les altres inversions són al parc del Castell, al parc del Cardener (ja executada) i al Puigberenguer.