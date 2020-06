L'Escola Agrària de Manresa obre demà les inscripcions

L'Escola Agrària de Manresa obrirà de demà al 8 de juny les inscripcions per a la formació reglada que ofereix, el cicle formatiu de grau mitjà en Producció Agroecològica, per al qual ofereix 22 places, que tots els anys s'omplen, tot i que d'un temps ençà hi ha sis centres que l'ofereixen, quatre dels quals a la província de Barcelona, mentre que abans era l'únic.

L'escola va celebrar el 7 de maig passat una jornada de portes obertes virtual per presentar-se als nous alumnes potencials. També amb el sistema online ha organitzat sengles jornades de cara al juny que el seu director, Ton Armengol, destaca que estan tenint molt èxit d'inscripció. Es tracta d'una sobre jardineria mediterrània, que oferirà el 19 de juny i que es va haver de tancar perquè ja hi havia 130 persones apuntades; i una altra que es farà els dies 29-30 de juny de biodiversitat a les escoles. Dels cursos interromputs, la formació presencial es deixarà per al 2021 i en algun cas s'acabaran online.

A l'hora de reprendre l'activitat, Armengol remarca que caldrà ser molt curosos. «Si a la fase 2 es pot fer activitat presencial, serà amb mesures, com portar mascaretes, una limitació de quinze persones per aula i una declaració de responsabilitat conforme l'estudiant no té la Covid-19, o no en presenta símptomes, i no ha estat en contacte els darrers 15 dies amb ningú que la tingui».

Creu que la crisi sanitària i el que ha generat ha servit per demostrar la importància del consum de proximitat, quelcom que desitja que pugui continuar passada la pandèmia. A banda, un altre aspecte positiu que es pot mantenir ja en l'àmbit d'ensenyament és que «ens hem acostumat a fer servir les eines telemàtiques, i això en alguns temes quedarà».

100% d'ocupació

Quant a l'oferta que ofereix l'escola, destaca que tots els alumnes que van acabar el cicle formatiu estan treballant, llevat dels que han continuat formant-se. Els perfils que hi arriben són diversos; des d'alumnes que han acabat l'ESO fins a altres de famílies lligades al món de l'agricultura i els que hi arriben d'entorns urbans que busquen sortides diferents. «Els darrers anys, el 80% acaben treballant per a tercers i el 20%, per compte propi», assenyala.



Donació a la plataforma

L'alumnat del cicle formatiu ha constituït una cooperativa que gestiona un grup de consum intern (comunitat educativa i col·laboradors més habituals) per fer planificació de cultius, collita i gestió. Bona part de la producció de la finca de Can Poc Oli es comercialitza mitjançant aquest sistema. Una altra part s'aprofita per a autoconsum i autogestió, i, quan hi ha excedents, es porten a la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara. A banda, cada alumne té un petit hort individual on també fa pràctiques i per al seu consum individual. Com que amb l'entrada del confinament aquests horts individuals no s'han pogut gestionar correctament, tot el que s'ha pogut aprofitar també s'ha dut a la plataforma d'aliments.

La preinscripció per al curs vinent es fa de manera virtual a l'enllaç http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/. Per a qualsevol dubte, es pot contactar per correu electrònic a ccagraria.manresa@gencat.cat o al telèfon 93 874 90 60.