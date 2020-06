L'Hospital de Sant Andreu obre la porta a partir de demà a les visites familiars

Coincidint amb l'entrada de la Catalunya Central a la fase 2 de desescalada, l'Hospital de Sant Andreu ha reprès aquest dilluns, 1 de juny, les consultes a la Unitat Ambulatòria de Demències, que havien quedat suspeses des del 13 de març passat a conseqüència de la crisi sanitària generada per la Covid-19. Demà, dimarts, el centre començarà a permetre les visites de familiars de les persones ingressades. S'ha esperat un dia més, per no concentrar un volum de persones externes al centre massa alt en el primer dia de la fase 2, asseguren des del centre.

Requisits per poder fer les visites



Les famílies hauran de complir una sèrie de mesures preventives per poder veure les persones ingressades. Hauran de portar una mascareta de casa, s'hauran de desinfectar les mans a l'arribada i a la sortida del centre i hauran de registrar a l'entrada i a la sortida al taulell d'Admissions. Si una persona no es troba bé (amb cefalea, febrícula, diarrea) o té símptomes compatibles amb la Covid-19 no podrà accedir al centre.

L'horari de visites a les unitats assistencials 'no Covid' serà de dimarts a divendres, d'11:30 a 13:30 h i de 16:30 a 19:30 h, i d'11:30 a 13:30 h i de 16:30 a 19:00 durant els caps de setmana i festius. En el cas de les habitacions amb nombres parells les visites es podran realitzar en dimecres, divendres i diumenge; i a les habitacions amb números imparells, dimarts, dijous i dissabte.

A la Unitat de Psicogeriatria, visites concertades



A la Unitat de Psicogeriatria, com que es tracta d'un espai tancat, les visites seran autoritzades tres dies a la setmana per família. Serà l'equip de planta qui informarà cada familiar i es passarà la planificació a admissions. Caldrà que els familiars estiguin a l'habitació del pacient i/o surtin a l'exterior en la mesura que això sigui possible i evitin els espais comuns de la unitat. Caldrà que els pacients que surtin de la unitat portin sempre la mascareta posada.

Les visites seran d'un únic familiar per dia i dins l'horari establert de visites, a excepció dels pacients en situació de final de vida i/o descompensació de símptomes i dels pacients amb Covid-19, pels que caldrà autorització i indicacions específiques del metge i aquest haurà d'informar-ne a admissions.

El personal d'admissions realitzarà un registre de totes les persones que entrin a l'Hospital de Sant Andreu. Caldrà facilitar i fomentar la sortida pel jardí en la mesura del possible, i/o permís de sortida al carrer del pacient sempre amb mascareta.

En aquesta fase inicial de desescalada, els pacients hauran d'anar acompanyats quan surtin de l'habitació i caldrà que es rentin les mans, tant abans com després de la sortida. Els familiars i pacients disposaran de gel hidroalcohòlic. Els familiars podran portar material d'higiene i la roba per als pacients sempre dins l'horari establert de visites. A partir del 8 de juny, tornarà a estar en funcionament la televisió i el Wi-Fi de pagament.

Reactivació de les consultes



Quan a les visites a la Unitat Ambulatòria de Demències, professionals sanitaris de l'hospital han començat a atendre pacients als quals se'ls havia anul·lat la visita i, per fer-ho, s'han habilitat noves zones de consulta que minimitzen el desplaçament de les persones ateses i els seus acompanyants dins l'hospital. En el mateix sentit, els professionals no han atès els pacients de manera simultània, com es feia habitualment abans de la Covid-19, sinó que els han distribuït en diferents franges horàries per evitar la coincidència de visites externes a l'Hospital i, entre visita i visita, s'ha deixat un espai de temps de 15 minuts per evitar aquesta coincidència i per poder realitzar la correcta desinfecció de l'espai.

Els professionals de la Unitat Ambulatòria de Demències de l'Hospital han realitzat un seguiment telefònic als pacients i familiars durant el confinament i, en la represa d'activitat, s'ha prioritzat la visita presencial d'aquelles persones que estaven pendents de diagnòstic. La voluntat és mantenir el contacte, via telèfon, amb aquelles persones ja diagnosticades i a les quals es fa un seguiment.